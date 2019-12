Vụ nữ trung tá công an bị tố "quỵt" tiền: Tài xế taxi vẫn chưa nhận được tiền còn thiếu

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 00:30 AM (GMT+7)

Theo tài xế Bùi Đức H., đến ngày 12-12, anh vẫn chưa nhận đủ được số tiền công mà nữ trung tá V.T.L. thuê chở mặc dù trước đó, bà L. đã thừa nhận mới trả tài xế này 1 triệu đồng và mẹ của nữ trung tá nhận trả thay.

Chiều 12-12, anh Bùi Đức H. (28 tuổi, trú tại thôn Đông An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) - tài xế đã làm đơn "tố" nữ trung tá V.T.L., cán bộ phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV 06, Công an tỉnh Thái Bình) "quỵt" tiền - cho biết vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Phòng PV06 tại Công an tỉnh Thái Bình.

Tài xế H. chia sẻ bức xúc trên mạng xã hội

Tại buổi làm việc này, lãnh đạo Phòng PV06 cũng đã trực tiếp lắng nghe ý kiến của anh H. và phân tích sự việc cho anh H. hiểu, qua đó anh H. đồng ý để mẹ của trung tá L. đứng ra trả 2 triệu đồng tiền thuê xe của con gái. Tuy nhiên, tài xế này từ chối nhận lời xin lỗi thay từ mẹ của nữ trung tá.

"Tôi không gây khó khăn hay muốn đẩy chị L. vào đường cùng mà vì mẹ chị L. là người lớn, bác ấy không phải là người gây ra lỗi và tôi nghe nói bác ấy còn đang bị bệnh nên tôi không đồng ý. Tôi cho rằng ai làm thì người ấy phải chịu nên tôi sẽ cho chị L. "nợ" lời xin lỗi, khi nào chị ấy chữa khỏi bệnh thì có thể đến nói lời xin lỗi, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận." - anh H. chia sẻ.

Theo tài xế H., phương án giải quyết vụ việc là vậy nhưng cho đến nay bản thân cũng mới chỉ được nghe lãnh đạo phòng nơi chị L. công tác thông tin như vậy chứ chưa được mẹ của nữ trung tá liên hệ hay trả tiền.

Cũng trong chiều 12-12, trao đổi qua điện thoại, trung tá V.T.L. cho biết sau khi làm bản giải trình theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan thì bà vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, gần đây mẹ của bà bị tiểu đường và cao huyết áp có dấu hiệu tai biến phải nhập viện điều trị nên bà đã viết đơn xin nghỉ phép để chăm sóc mẹ tại bệnh viện.

Trong đơn có đoạn viết: "Mẹ tôi bị tai biến phải điều trị tại BVĐK tỉnh Thái Bình... Tôi viết đơn xin lãnh đạo công an tỉnh tạo điều kiện cho tôi được nghỉ 10 ngày (từ 10 đến 20-12) để chăm mẹ tôi trong viện. Trong thời gian nghỉ tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, các quy định của ngành, của đơn vị.".

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trước đó ngày 12-11, Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức H. đề nghị giải quyết việc bà V.T.L., cán bộ phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Thái Bình có thuê xe của anh vào ngày 8-11, đi một số địa điểm trong và ngoài tỉnh Thái Bình với tổng số tiền là 2 triệu đồng, anh H. đã đòi nhiều lần nhưng bà L. vẫn chưa trả.

Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức H., lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực tiếp làm việc với anh Bùi Đức H., trung tá V.T.L. và mẹ đẻ của bà L..

Theo trình bày của anh Bùi Đức H., trong 2 ngày 7, 8-11, bà L. có thuê xe của anh H. để chở đi một số địa điểm trong tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nội, không có hợp đồng bằng văn bản. Ngày 8-11, bà L. trả cho anh H. 1 triệu đồng, còn 2 triệu đồng anh H. đòi nhiều lần nhưng bà L. chưa trả. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, anh H. đã làm đơn đề nghị Công an tỉnh giải quyết.

Trong khi đó, trung tá V.T.L. thừa nhận 2 ngày 7, 8-11, có thuê xe anh H. chở đi một số địa điểm trong tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nội, không có hợp đồng bằng văn bản. Trưa ngày 8-11, bà L. đã trả cho anh H. 1 triệu đồng. Sau đó, anh H. có đòi bà L. trả 2 triệu nữa nhưng bà này cho rằng giá thuê xe như vậy là cao nên chưa trả.

Mẹ đẻ bà V.T.L. cho hay gần đây, con gái mình có biểu hiện tái phát bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, trong cách ăn nói, cư xử, sinh hoạt có nhiều biểu hiện không bình thường. Bà thay mặt gia đình và con gái xin lỗi, nói sẽ trả tiền cho anh Bùi Đức H. và có đơn cho bà V.T.L. đi chữa bệnh theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, bà Phùng Thị Minh Thuận, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình, cho biết đã trực tiếp thăm khám và điều trị cho bà V.T.L. năm 2011. Chẩn đoán lâm sàng, bà V.T.L. bị "Rối loạn phân liệt cảm xúc". Theo hồ sơ bệnh án, bà L. được người chồng (đã ly hôn) đưa vào nhập viện BV Tâm thần tỉnh Thái Bình, khoa Tâm căn suy nhược, tháng 4-2011. Sau hơn 1 tuần điều trị, người nhà bà L. đến làm thủ tục xin ra viện. "Chúng tôi dặn dò rất kỹ, chị L. phải đến khám theo định kỳ nhưng từ đó đến nay, chị L. không quay lại tái khám..."- vị Phó Giám đốc BV cho hay.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Phòng Hồ sơ cho biết mặc dù bà V.T.L. đã từng phát bệnh và phải điều trị nhưng do thời gian điều trị chưa đủ 12 tháng liên tục nên theo quy định không thể đưa ra khỏi ngành công an được.

