Vụ nguyên Phó Bí thư huyện yêu cầu bảo vệ: Công an Quảng Ngãi lên tiếng

Thứ Hai, ngày 02/12/2019 15:41 PM (GMT+7)

Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời về vụ việc nguyên Phó Bí thư huyện yêu cầu bảo vệ vì bị nhắn tin đe dọa tính mạng.

Liên quan đến việc ông Phan Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành) yêu cầu bảo vệ vì cho rằng bị đe dọa sau khi tố cáo tiêu cực, sau 2 lần gửi đơn, theo ông Hiếu, cơ quan chức năng chưa mời lên cho biết phương án, hình thức bảo vệ thế nào (?). Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời PV về vấn đề này.

Theo đại tá Dương, tố cáo tiêu cực và các hành vi phạm tội luôn được cơ quan công an khuyến khích. Công tác bảo vệ an toàn tính mạng cho người tố cáo và gia đình là điều tất nhiên, nhưng tùy từng trường hợp cụ thể mà cơ quan chức năng sẽ xem xét, hướng dẫn và triển khai thực hiện biện pháp bảo vệ khác nhau. Chứ không phải bất cứ công dân, cán bộ nào khi tố cáo và có yêu cầu, cơ quan công an và chức năng khác cũng phải cử người đi theo túc trực 24/24.

Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Xin Đại tá có thể nói rõ hơn?

- Trong quy định của Luật Tố cáo nêu rất rõ, trường hợp có nguy cơ hiện hữu hoặc đã xảy ra việc đe dọa đến tính mạng, tài sản, danh dự nhân phẩm của người tố cáo và gia đình. Trên cơ sở này cơ quan công an và chức năng sẽ kiểm tra, xem xét, đánh giá mức độ nguy cơ để triển khai áp dụng thực hiện hình thức, phương pháp bảo vệ như thế nào đối với người tố cáo và gia đình họ.

Cụ thể đối với trường hợp của ông Hiếu thì như thế nào?

- Trong 4 nội dung mà ông Hiếu đã gửi và phản ánh cho báo chí, qua kết quả xác minh, không có cơ sở để xem xét áp dụng biện pháp bảo vệ như ông yêu cầu. Cụ thể như việc sau khi dự lễ bế giảng tại Trường THPT chuyên Lê Khiết TP.Quảng Ngãi (bằng xe ô tô của cơ quan) trở về, đến vòng xoay thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, ông bị một kẻ lạ mặt dùng đá ném bể kính xe ô tô (ngày 29/5/2017). Ông Phan Văn Việt (lái xe) cho biết, sau khi dự lễ xong đã đưa ông Hiếu về nhà riêng. Trên đường về lại cơ quan Huyện ủy Nghĩa Hành, khi đến thị trấn Chợ Chùa, theo tài xế Việt nhiều khả năng do xe ô tô chạy vào vũng nước làm văng ướt người đi đường, nên bị đuổi theo ném đá. Đến sáng 30/5/2017, tài xế Việt đến trình báo, mặc dù đã trích xuất camera an ninh, song không có dữ liệu vụ việc, lời khai của lái xe Việt không đủ cơ sở xác minh, kết luận.

Hay như vụ việc mà ông Hiếu phản ánh, chiều tối 2/11/2017, trên đường đi về đến đoạn Đồng Dinh, giáp ranh xã Hành Thuận, ông bị một kẻ lạ mặt ép xe máy vào lề và nói: “Mày (ông Hiếu) đừng tọc mạch và dòm ngó chuyện người khác, nếu không coi chừng đó”. Việc này ông Hiếu không trình báo công an mà tự phản ánh với báo chí nên không có cơ sở kết luận.

Giấy mời của Công an phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi gửi mời ông Hiếu lên làm việc về nội dung liên quan đến đơn tố cáo tiêu cực.

Còn nội dung tin nhắn đe dọa thì thế nào, thưa Đại tá?

- Qua xác minh, chủ thuê bao trước đó là bà Võ Thị Kim (SN 1964, ở xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành). Tuy nhiên, bà Kim đã bỏ và không sử dụng cách đây 3-4 năm. Tại thời điểm ông Hiếu trình báo, Công an huyện Nghĩa Hành đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh xác minh, kết luận là sim rác. Tuy nhiên, sim này chỉ nhắn tin một lần duy nhất vào máy ông Hiếu rồi ngưng hoạt động, nên không đủ yếu tố kỹ thuật và nghiệp vụ để xác minh kết luận.

Việc ông Hiếu phản ánh bị kẻ gian lẻn vào nhà lấy trộm điện thoại chứa dữ liệu nội dung tố cáo?

- Qua xác minh, ngày 28/10, ông Hiếu làm đơn gửi Giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo địa phương yêu cầu bảo vệ bản thân và người thân. Vì vậy, Công an phường Chánh Lộ (nơi ông Hiếu cư trú) đã mời ông Hiếu lên trình bày lý do cần bảo vệ. Lúc này, ông Hiếu mới báo bị kẻ gian vào nhà lấy trộm điện thoại (vào tháng 7/2019). Kiểm tra trong tháng 7 và thời gian trước, sau đó, công an phường Chánh Lộ không tiếp nhận thông tin báo mất tài sản tại nhà ông Hiếu. Vì vậ, công an phường hướng dẫn làm đơn báo mất để giải quyết, nhưng đến nay, ông Hiếu vẫn chưa làm đơn gửi.

Ngoài 4 vụ việc nêu trên nhưng không có cơ sở kết luận như đã giải thích, ông Hiếu còn cung cấp thêm khi đi làm, ra ngoài đường hay “có người” theo dõi, nhưng “người” đó là ai, đi xe gì, đặc điểm, có tác động gì..., ông Hiếu không trình bày được, do chỉ nghi (?).

Tin nhắn từ số máy lạ đe dọa sự an nguy cho gia đình ông Hiếu (ảnh nhỏ).

Việc ông Hiếu phản ánh với báo chí là: "Đến thời điểm này, ngoài nhận văn bản thông báo từ Ban Nội chính và công an tỉnh Quảng Ngãi, chưa có cơ quan nào mời lên để nói gì cả" là không đúng. Cụ thể, gần đây nhất, vào ngày 14/11/2019, Công an phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi đã mời ông Hiếu lên làm việc về các nội dung liên quan đến tố cáo đã gửi.

Xin cảm ơn Đại tá.

"Như đã phản ánh, tiến sĩ Hiếu được điều động về làm Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành vào tháng 11/2016 đến tháng 4/2019, Tỉnh ủy Quảng Ngãi điều động ông về lại và sau đó bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, tiến sĩ Hiếu đã phát hiện và có đơn tố cáo gửi các cấp ngành của tỉnh, T.Ư về những dấu hiệu sai phạm, tiêu cực của một số các bộ lãnh đạo huyện này, dẫn đến bị kẻ lạ nhắn tin đe dọa và lẻn vào nhà lấy mất tài sản. Lo ngại cho sự an nguy của gia đình và bản thân, tiến sĩ Hiếu 2 lần gửi đơn đề nghị cấp thẩm quyền và cơ quan chức năng tỉnh bảo vệ tính mạng mình và người thân trong gia đình. Tuy nhiên, tiến sĩ Hiếu cho biết: "Theo quy định, nếu cơ quan chức năng thực hiện (bảo vệ), phải ra quyết định và mời tôi lên để cho biết hình thức, biện pháp thực hiện như thế nào. Nhưng đến thời điểm này, ngoài văn bản nhận từ Ban Nội chính Tỉnh ủy và công an tỉnh, tôi chưa thấy cơ quan nào mời lên để nói gì cả".

