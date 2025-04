Vụ kẹo Kera: Tối 6-4, TikToker Phan Bảo Long xin lỗi, cộng đồng mạng đề nghị công an vào cuộc

Như Báo Người Lao Động phản ánh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam 5 bị can liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life, bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm"; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục - Chủ tịch HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs - là cổ đông, thành viên HĐQT) và Lê Thành Công (là cổ đông, thành viên HĐQT) cùng thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, đều bị khởi tố cùng tội "Lừa dối khách hàng".