Toàn cảnh vụ kẹo rau củ Kera cho đến lúc này

Sản phẩm kẹo rau củ Kera từng được quảng bá rầm rộ bởi Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên đang khiến dư luận chấn động khi bị xác định có dấu hiệu hàng giả, lừa dối khách hàng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang mở rộng cuộc điều tra.

Từ quảng cáo “một viên kẹo bằng một đĩa rau”

Như PLO đã đưa tin, sản phẩm kẹo rau củ Kera – do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) sản xuất – được giới thiệu rầm rộ trên các phiên livestream bởi Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, những phát ngôn trong các buổi livestream như “một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc” của Quang Linh Vlogs đã nhanh chóng gây tranh cãi và bị cho là quảng cáo sai sự thật.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi Quách Thanh Lâm (tài khoản mạng xã hội “Sư Tử Ăn Chay”) đã mang sản phẩm kẹo rau củ Kera đi kiểm định tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trong 100g sản phẩm chỉ chứa 0,51g chất xơ, tương đương khoảng 0,016g chất xơ mỗi viên kẹo. Như vậy, ngay cả khi ăn hết một hộp 30 viên, lượng chất xơ chỉ bằng 1/6 quả chuối, khiến dư luận thêm phần bức xúc.

Trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng, Hoa hậu Thùy Tiên âm thầm xóa các bài đăng quảng cáo liên quan đến sản phẩm. Trong khi đó, Quang Linh Vlogs đã lên tiếng xin lỗi, còn Hằng Du Mục đưa ra những lời giải thích vòng vo về chất lượng kẹo rau củ Kera.

Đến tối 6-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, yêu cầu khẩn trương kiểm tra các điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo sản phẩm kẹo Kera và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), đồng thời công bố kết quả trên phương tiện thông tin đại chúng.

Song song đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần Asia Life (trụ sở tại Đắk Lắk) về quy trình sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera, bao gồm việc sử dụng dây chuyền có đúng quy định hay không và xử lý các sai phạm (nếu có) theo pháp luật.

Khuya cùng ngày, sau nhiều ngày giữ im lặng, Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng xin lỗi và cam kết sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ các vấn đề liên quan đến sản phẩm. Tuy nhiên, lời xin lỗi tiếp tục vấp phải phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Chiều 7-3, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã đến kiểm tra trực tiếp Công ty Cổ phần Asia Life (địa chỉ 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) – đơn vị sản xuất sản phẩm kẹo Kera.

Đến ngày 12-3, phía công ty quản lý Hoa hậu Thùy Tiên cũng lên tiếng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với nhãn hàng Kera và cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Chiều 14-3, các đại diện của CER Group gồm: Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tổ chức buổi gặp gỡ báo chí nhằm cung cấp thông tin về vụ việc. Trong buổi họp báo, Hằng Du Mục bật khóc xin lỗi, Quang Linh Vlogs thừa nhận sử dụng “thuật ngữ sai” khi quảng cáo sản phẩm và tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động livestream, quay trở lại châu Phi.

Tuy nhiên, cùng thời điểm, lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao TP Hà Nội cho biết chưa từng cấp phép cho CER Group tổ chức họp báo vào ngày 14-3 như nội dung công bố trước đó.

Ngày 15-3, Công an tỉnh Đắk Lắk thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty CP Asia Life, không báo trước.

Tối cùng ngày, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL), xác nhận đã mời Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên lên làm việc để làm rõ vai trò của từng người trong các phiên livestream quảng bá sản phẩm.

Theo kết luận của cục, trong các buổi livestream, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs được xác định là người chủ trì, còn Thùy Tiên chỉ tham gia với vai trò khách mời.

“Tại cuộc làm việc, cả ba đều nhận lỗi vì đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về sản phẩm” – ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Dựa trên mức độ các hành vi vi phạm, cục cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng vì hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng đã được công bố.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị nhắc nhở chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng, theo Nghị định 147/2024.

Ngày 20-3, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 82 và số 83 đối với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi nói trên là 70 triệu đồng đối với mỗi cá nhân, đồng thời Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

Đến ngày 24-3, CER Group bị xử phạt với số tiền 125 triệu đồng do vi phạm về ghi nhãn sản phẩm và công bố thông tin dinh dưỡng không chính xác.

... đến cuộc điều tra lớn

Chiều 4-4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin, ngày 3-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người về các tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng", liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và CER Group. Vụ việc xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 5 người: Nguyễn Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Asia Life, thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Lê Tuấn Linh (36 tuổi) – Giám đốc, đại diện pháp luật CER Group, thường trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Lê Thành Công – Thành viên Hội đồng quản trị CER Group, trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Phạm Quang Linh (thường được biết đến với tên gọi Quang Linh Vlog) – Thành viên Hội đồng quản trị CER Group, hiện cư trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Nguyễn Thị Thái Hằng (hay còn gọi là Hằng Du Mục) – Chủ tịch Hội đồng quản trị CER Group, hiện cư trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại Điều 193 và Điều 198 Bộ luật hình sự. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

Đến tối cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã căn cứ Điều 20, Điều 33, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ban hành Quyết định về việc cho thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), người Việt Nam ở Angola.

Quang Linh Vlogs nghe lệnh bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hoa hậu Thùy Tiên từ ngày 15-3 đến 15-5-2025 để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên trong các phiên livestream.

Đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt hành chính Hoa hậu Thùy Tiên số tiền 25 triệu đồng do không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Cạnh đó, CER Group tiếp tục bị phạt 80 triệu đồng vì cung cấp thông tin không chính xác cho người tiêu dùng và không thông báo về việc tài trợ cho người có ảnh hưởng trong hoạt động quảng cáo.