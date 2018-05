Vụ hai vợ chồng tử vong trong cabin ô tô: Nỗi đau người ở lại

Chủ Nhật, ngày 13/05/2018 11:30 AM (GMT+7)

Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của vợ chồng anh Thủy, chị Toan. Cuộc sống hiện tại cùng tương lai phía trước của hai con nhỏ càng trở lên mịt mờ hơn khi các cháu không còn nơi nương tựa.

Hai con nhỏ của vợ chồng anh Thủy trong lễ tang đẫm nước mắt. Ảnh: Đức Tùy

Chuyến đi định mệnh

Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào rạng sáng 9/5 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Hải An, TP Hải Phòng) giữa 2 xe container khiến ba nạn nhân thương vong. Trong số các nạn nhân có anh Lê Văn Thủy (SN 1982, trú tại thôn Quang Trung, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, Thái Bình) và chị Lê Thị Toan (SN 1986, vợ anh Thủy) bị ngọn lửa thiêu cháy trong cabin khiến nhiều người xót xa, thương cảm. Họ không chỉ thương cho hai vợ chồng xấu số, hoàn cảnh éo le mà giờ đây những đứa con nhỏ của các nạn nhân này sẽ không biết nương tựa vào ai.

Cho đến lúc này, lễ tang đẫm nước mắt của vợ chồng anh Thủy đã được hoàn tất, nhưng mỗi khi nhắc đến vụ tai nạn thảm khốc và hình ảnh hai người con nhỏ đeo khăn tang thì không ai cầm được nước mắt. Nỗi đau mất mát quá lớn này biết khi nào mới được nguôi ngoai.

Ông Phạm Ngọc Sơn (SN 1964, chú rể anh Thủy) nghẹn ngào: “Hôm xảy ra sự việc và lúc nhận được tin, ai cũng mong sao cả hai vợ chồng cháu tôi sẽ thoát nạn nhưng khi cơ quan chức năng thông báo thì chúng tôi òa khóc, chết lặng. Bản thân cả hai vợ chồng đều khốn khó về kinh tế, số phận thiệt thòi, khi bao dự định còn đang dang dở phía trước thì đã không còn. Đến lúc này, chúng tôi lo nhất chính là hai cháu nhỏ”.

Theo người nhân nạn nhân, trước hôm xảy ra sự việc, chị Toan nhận được thông tin từ anh Thủy nói lên hỗ trợ việc vận chuyển hàng về. Chiều 7/5, chị Toan đi xe từ nhà ra khu vực đường lớn để gửi xe, sau đó bắt xe khách về TP Hải Phòng đến chỗ chồng để phụ giúp. Đến sáng 9/5, anh Thủy chở đường đi từ Hải Phòng qua địa phận tỉnh Thái Bình, sau khi đến vị trí gửi xe, chị Toan sẽ xuống và về nhà nhưng khi chuyến xe định mệnh ấy chưa kịp ra khỏi thành phố thì gặp nạn.

Nói giọng buồn tủi, cô Trần Thị Lan (người thân nạn nhân Thủy) cho biết: “Từ khi chồng chị Toan xin về chỗ làm mới đến nay, cứ mỗi lần có nhiều việc thì anh Thủy lại gọi điện về cho vợ để chị Toan lên phụ giúp. Chẳng ai nghĩ đây lại là chuyến đi cuối cùng định mệnh của cả hai vợ chồng, nghĩ mà thương xót”.

Theo Công an TP Hải Phòng, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào rạng sáng 9/5, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn trước cổng Trường THPT Hermann Gmeiner, phường Đông Hải 1, quận Hải An). Thời điểm này xe ôtô đầu kéo BKS 15C - 252.49, kéo theo rơ móc BKS 15R - 025.79 chở bột đá do anh Lê Thế Anh (SN 1984, trú tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng từ cầu vượt BigC về ngã ba Đình Vũ. Khi đến vị trí trên đã đâm vào xe ôtô đầu kéo BKS 15C - 184.95, kéo theo rơ móc BSK 15R - 100.81, chở đường ăn, do anh Thủy điều khiển theo hướng ngược lại. Cú đâm mạnh của 2 phương tiện khiến các xe biến dạng, bốc cháy. Anh Lê Văn Thủy cùng vợ là Nguyễn Thị Toan mắc kẹt trong cabin không thoát ra ngoài được và bị ngọn lửa thiêu cháy. Còn anh Lê Thế Anh bị thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Xót thương hai cháu nhỏ

Sau khi hoàn thiện việc khám nghiệm hiện trường, tử thi và các thủ tục cần thiết, thi thể vợ chồng anh Thủy được đưa về và sau đó được hỏa táng tại tỉnh Nam Định. Trong suốt lễ tang của hai vợ chồng xấu số, người thân, bạn bè, hàng xóm và đại diện của các ngành đến hỏi thăm, động viên, chia buồn đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến cháu Lê Văn Chung (12 tuổi) và Lê Văn Tâm (11 tuổi) với vành khăn trắng trên đầu bên quan tài bố mẹ. Có lẽ, lúc này hai người con thơ dại ấy chưa hiểu thấu nỗi đau, mất mát và tương lai trắc trở của các cháu đang đón đợi phía trước.

Được biết, chị Toan mồ côi bố mẹ từ sớm. Đến tuổi cập kê, chị cũng khước từ nhiều chàng trai chỉ vì muốn ở lại nuôi em khôn lớn. Tuy nhiên, khi gặp anh Thủy hai người đã nên duyên chồng vợ. Kết hôn xong, vợ chồng chuyển về quê anh Thủy sinh sống. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn, em trai còn nhỏ và không ai thờ cúng bố mẹ nên vợ chồng chị quyết định về quê ngoại sinh sống, đồng thời anh Thủy đã chuyển khẩu về đây.

Ông Sơn kể, thời gian đầu, vợ chồng anh Thủy làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống, nuôi con. Sau đó, anh Thủy đi làm bê tông và gom góp được chút tiền mua xe chở hàng thuê, nhưng chỉ được thời gian thì công việc không gặp thời nên bỏ. Tiếp đó, anh ra Hải Phòng xin lái xe thuê, hôm nào có việc, công ty báo anh vội đi và ít ngày sau mới về nhà, nếu nhiều việc anh đều điện cho vợ lên phụ giúp.

Ông Sơn nói: “Dự định trong năm nay gia đình cháu tôi sẽ xây nhà mới để lấy chỗ ở và thờ cúng bố mẹ, nhưng dự định đó chưa thực hiện thì cháu tôi đã không còn. Càng nghĩ đến hoàn cảnh, nghĩ đến hai cháu nhỏ Chung, Tâm tôi lại không cầm được nước mắt. Bây giờ bố mẹ mất rồi, quê nội ở xa và cũng nghèo khó, cho nên chúng tôi rất lo về tương lai của các cháu”.

Trong lễ tang của hai vợ chồng xấu số, đại diện xã Vũ Vân, các ngành huyện Vũ Thư và tỉnh Thái Bình cùng cơ quan nơi anh Thủy làm thuê, một số nhà hảo tâm đã đến động viên, chia buồn và hỗ trợ kinh phí.