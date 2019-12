Vụ đổ trộm chất thải nguy hại tại Sóc Sơn: Nuôi vịt vịt chết, dân không dám đến gần

Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 13:43 PM (GMT+7)

Rất nhiều chất thải nguy hại chôn lấp tại khu đất thuộc thôn Lai Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) được người dân phát hiện cách đây nhiều tháng. Nuôi vịt thì vịt chết không rõ lý do, người dân không dám đến gần.

Thời sự Sự kiện:

Có mặt tại thôn Lai Sơn, PV Infonet ghi nhận phản ánh của người dân thôn nơi đây về việc rất nhiều hóa chất lạ, độc hại được chôn trộm ở gần nhà bà con trong thôn. Mặc dù đã phản ánh rất nhiều lần lên chính quyền địa phương nhưng đến nay, đã 5 tháng trôi qua người dân thôn Lai Sơn vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Anh Đặng Văn Đại (38 tuổi) trú tại thôn Lai Sơn, là chủ một khu đất bị chôn lấp chất thải nguy hại, cho biết: "Nhà tôi ở mãi trong làng, nhưng khu đất bị đổ trộm chất thải này là của gia đinh tôi quản lý. trước đây chúng tôi cho thuê làm lò gạch nhưng sau lò gạch không hoạt động nữa đóng cửa thì chúng tôi lấy lại. Đầu năm nay khi có dự án làm nghĩa trang thôn Lai Sơn ở cạnh khu đất của tôi, nên tôi đồng ý cho anh Cường và anh Tám san múc đất ở khu đồi này để đổ sang làm khu nghĩa trang bên kia và mục đích của tôi chỉ là để lấy mặt bằng chỗ này trồng cây".

Anh Đại cứ tưởng mọi chuyện chỉ có san gạt đất, nên mọi người đi qua lại ở khu này không ai để ý. Đến tháng 7 vừa rồi, chính xác là ngày 4/7 người dân trong làng đi chăn bò, cắt cỏ ở gần đó phát hiện các vũng nước mưa (thời điểm đó có mưa nhiều) đọng lại trên mặt đấy có sủi bọt, bốc hơi lên mùi nồng nặc khét lẹt, nên đã báo cho gia đình anh.

Đến ngày 7/7 gia đình nhà anh Đại thấy nhiều người dân báo cho anh về sự việc lạ ở khu đất gia đình anh nên anh và ông Đặng Văn Tư (là người có khu đất phía đối diện cũng bị chôn trộm hóa chất) đã thuê máy xúc đến đào lên. Khi máy đào khoảng 4m (tính từ mặt ngang đã được xúc đất san bằng từ trên đồi xuống) thì phát hiện có các bì, than màu đen sẫm như màu than pin. Lúc đầu thì chỉ phát hiện 1 hố, sau khi thử đào ở vị trí khác cũng có hiện tượng sủi bọt ở dưới đất lên. Phát hiện có hóa chất lạ như vậy, nên ngay sau đó anh Đại đã báo cáo lên chính quyền địa phương.

"Tôi trực tiếp gọi điện thẳng cho ông Thủy là Chủ tịch UBND xã phản ánh rằng: “Chú ơi tại khu đất của nhà cháu có phát hiện thấy hóa chất chôn ở dưới, nhờ chú cho người xuống kiểm tra”,anh Đại kể lại nguyên văn cuộc gọi cho vị lãnh đạo địa phương.

Đến ngày 5/8, ngoài 2 hố được phát hiện có hóa chất ở khu đất nhà anh Đại, bà con còn phát hiện tiếp ở khu đất của nhà ông Đặng Văn Tư cũng có. Và khi đào thử 3 hố lên ( 3 hố này giáp với phần nghĩa trang đang làm cạnh đó) thì đều phát hiện có các loại hóa chất. Sự việc này gia đình cũng đã thông báo chính quyền địa phương, gửi đơn lên UBND huyện Sóc Sơn, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội nhưng đến nay đã gần 5 tháng trôi qua vẫn chưa có phản hồi nào.

Ông Đặng Văn Tư (trú tại thôn Lai Sơn) có khu đất đối diện với khu đất của nhà anh Đại cho biết: "Cách vị trí này 200m là cái giếng nước sạch duy nhất của cả làng này. Nên từ khi phát hiện sự việc đến nay chúng tôi rất hoang mang, lo sợ cả khu đất rộng lớn ở đây đều có hóa chất chôn ở dưới nên mọi người không ai dám khoan giếng vì sợ nguồn nước ngầm có vấn đề. Khi xúc đất lên bụi nó bay khắp nơi, chúng tôi nghi ngờ loại hóa chất màu đen này là than pin, bởi ngửi mùi nó rất giống".

Phía bên dưới khu đất vẫn còn bì chứa hóa chất vẫn chưa được xúc lên.

Nhà chị Bùi thị Dần, chăn nuôi vịt ở cách khu chôn trộm hóa chất khoảng 100m cho biết: "Nhà tôi có tất cả gần 2000 con vịt chăn nuôi và thả ở con sông này, cách đây độ khoảng 4 tháng trở lại, không rõ lý do vì sao vịt chết rất nhiều, đỉnh điểm có ngày chết hơn 20 con vịt, cứ sau khi trời mưa là vịt nhà tôi lại chết. Mặc dù nhà tôi đã tiêm phòng đầy đủ, quanh đây cũng không có dịch bệnh nhưng không hiểu lý do vì sao lại chết. Đặc biệt hơn là mỗi khi trời có gió, cả nhà tôi phải đóng kín cửa không dám ra ngoài vì bụi than đen bay khắp vào sân nhà tôi mùi khét không chịu nổi".

Trước sự việc trên, ông Đặng Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: "Sau khi nhận được phản ánh của người dân vào ngày 7/7, chúng tôi đã trực tiếp báo cáo sự việc này cho phía Công an đồn Trung Giã, đến ngày 6/8 người dân phát hiện tiếp các hố hóa chất chúng tôi cũng đã báo cáo lên để phía công an huyện xuống giám định. Phía chính quyền UBND xã cũng đang chờ phía huyện và cơ quan công an trả lời".

Nguồn: https://infonet.vn/vu-do-trom-chat-thai-nguy-hai-tai-soc-son-nuoi-vit-vit-chet-dan-khong-dam-den...Nguồn: https://infonet.vn/vu-do-trom-chat-thai-nguy-hai-tai-soc-son-nuoi-vit-vit-chet-dan-khong-dam-den-gan-post325231.info