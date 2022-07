Vụ cháy làm 2 cháu bé tử vong ở TPHCM: Anh trai 10 tuổi xông vào cứu em rồi bị kẹt lại

Chủ Nhật, ngày 24/07/2022 20:55 PM (GMT+7)

Sau khi đưa 4 em nhỏ ra khu vực an toàn để hàng xóm ứng cứu, em P. quay vào đám cháy tìm em út 1 tuổi thì ngọn lửa bùng lên dữ dội, hai anh em bị kẹt lại và ngất xỉu vì ngạt, sau đó tử vong.

Chiều 24/7, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 trẻ em tử vong.

Nạn nhân là em N.Đ.V.P (10 tuổi) và N.Đ.C.B (1 tuổi, em của P).

Chiều 24/7, PV trở lại hiện trường vụ cháy và ghi nhận gia đình anh Nguyễn Vĩnh Phước (37 tuổi, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) đang tổ chức hậu sự cho hai con.

Chia sẻ với PV, anh Phước cho biết anh đang sống cùng vợ và 7 người con (6 trai, 1 gái) trong căn nhà vừa cháy.

Chiều 14/7, nhiều người dân đã đến chia buồn, động viên gia đình anh Phước

Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình lại đông con, vợ chồng anh Phước đã thuê căn nhà 1 trệt, 1 gác lửng ở tổ 14 (ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) với giá 3 triệu đồng/tháng làm nơi ở từ năm 2021 đến nay.

Thời điểm xảy ra cháy, anh Phước và con trai lớn 15 tuổi đi làm thuê cho xưởng mộc ở TP Thủ Đức, còn vợ anh làm thuê cho một xưởng gần nhà. Bé P (10 tuổi) là anh trai lớn, ở nhà trông giữ 5 em nhỏ. Trước khi rời khỏi nhà, anh Phước khóa cổng và giao chìa khóa cho bé P giữ nhà.

Theo người dân trong khu vực, khi vụ cháy xảy ra, bé P đã tìm cách đưa 4 em ra ban công để hàng xóm đưa xuống đất. Người dân chỉ kịp tiếp cận đưa 4 bé thoát ra ngoài thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Riêng bé P vì tiếp tục chạy vào bên trong tìm kiếm em trai N.Đ.C.B (1 tuổi) nên bị kẹt lại trong đám cháy.

Hiện trường vụ cháy

Khi được tìm thấy, hai cháu bé đã ngất xỉu trong nhà tắm vì ngạt. Bé P vẫn trong tư thế lấy thân mình che chắn cho em trai. Người dân đã sơ cứu, hô hấp nhân tạo và cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng hai bé đã tử vong.

“P sống với ông bà ngoại dưới quê ở Sóc Trăng. Gần đây vì nhớ em, cháu xin lên TPHCM thăm các em được khoảng 3 tuần thì…”, giọng anh Phước nghẹn lại.

Nhiều tài sản của gia đình anh Phước bị lửa thiêu rụi

Do hoàn cảnh rất khó khăn, căn nhà đang thuê lại bị cháy nên vợ chồng anh Phước phải mượn tạm nhà hàng xóm để lo hậu sự cho hai con. Chứng kiến vụ việc thương tâm, hàng xóm ai cũng xót xa.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, lúc 16h22 ngày 23/7, Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nhận được tin báo cháy nhà dân tại tổ 14 (ấp 6, xã Vĩnh Lộc A). Căn nhà có diện tích hơn 40 m2 gồm 1 trệt và 1 gác lửng.

Chỉ sau 5 phút kể từ lúc nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc A và Đội PCCC Công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường đã triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vụ cháy nhanh chóng được dập tắt hoàn toàn.

Theo Công an xã Vĩnh Lộc A, tại thời điểm xảy ra cháy, căn nhà trên bị khóa cửa bên ngoài, do chủ nhà đi công việc. Trong nhà có 6 trẻ em. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì người dân xung quanh đã cứu được 4 trẻ ra ngoài an toàn.

Hai em còn lại bị ngất xỉu đã được Đội PCCC Công an huyện Bình Chánh và Công an xã Vĩnh Lộc A đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh), tuy nhiên các em đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng huyện Bình Chánh thống kê, điều tra làm rõ.

