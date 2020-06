Vụ cây tét nhánh đè chết người ở Sài Gòn: Nhiều người thoát nạn trong “chớp mắt”

Do ảnh hưởng của cơn mưa kèm giông lốc, chiều qua 13/6 trên địa bàn TP.HCM hàng loạt cây xanh bị bật gốc, tét nhánh. Cụ thể, một nhánh cây cổ thụ trên đường 3/2 (quận 10) bị tét nhánh đập trúng 2 thanh niên đi xe máy khiến cả hai bị thương. Ngoài ra, trong cơn mưa, cây xanh trên đường Độc Lập (quận Tân Phú) cũng bật gốc đè một người đi đường dẫn đến bị thương. Cũng trong chiều qua, một cây phượng trước cổng trường mầm non Vành Khuyên trên đường Nguyễn Tư Nghiêm (phường Bình Trưng Tây, quận 2) bật gốc, may mắn không có ai bị thương.