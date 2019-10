Vụ cả gia đình gặp nạn dưới bánh xe container: Bệnh viện báo động đỏ cứu bé gái 4 tuổi

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 18:50 PM (GMT+7)

Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM đã báo động đỏ, huy động các bác sĩ hội chẩn liên khoa, mổ khẩn cấp để cứu bé gái 4 tuổi bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông khiến cha mẹ bé tử vong.

Tin ngắn Sự kiện:

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Chiều 22/10, bác sĩ Xuân Điền, Khoa Gây mê Hồi sức bệnh viện quận Thủ Đức cho biết sau hơn 3 giờ mổ cấp cứu khẩn cấp, bệnh nhân T.H.N. (4 tuổi) đã tạm qua cơn nguy kịch.

Bé N. là nạn nhân sống sót sau tai nạn giao thông ở khu vực nút giao cầu vượt Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) vào sáng cùng ngày. Vụ tai nạn khiến cha mẹ bé N. tử vong tại chỗ.

Theo bệnh viện quận Thủ Đức, bé N. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương rất nghiêm trọng: dập phổi, gãy 2 xương cánh tay, cẳng tay, rách vùng dưới, mất nhiều máu…Ngay sau đó, bệnh viện đã thực hiện quy trình báo động đỏ, hội chẩn liên khoa chuyên khoa…mổ cấp cứu, truyền 2 đơn vị máu cho bé N.

Bệnh viện cho biết, đa tổn thương của bé rất nặng, đây mới chỉ là bước sơ cứu ban đầu, nạn nhân còn phải mổ nhiều lần can thiệp chuyên sâu khác.

Ban giám đốc bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, bước đầu tập trung nhân lực cũng như trang thiết bị y tế tốt nhất để cứu chữa cho bé. Chi phí điều trị sẽ được bệnh viện hỗ trợ.

Theo Đội CSGT Công an quận Thủ Đức, khoảng hơn 7h ngày 22/10, xe container do tài xế Trịnh Xuân Dương (31 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông từ hướng Quốc lộ 13 (tỉnh Bình Dương) về TP.HCM. Khi đến nút giao cầu vượt Bình Phước, tài xế cho xe rẽ phải ra Quốc lộ 1 về hướng An Sương thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Trịnh Văn Khuynh (50 tuổi) điều khiển chở vợ là chị Trần Thị Kim Thanh (40 tuổi, cùng quê tỉnh An Giang) và con gái là bé N.

Tai nạn khiến anh Khuynh, chị Thanh tử vong tại chỗ. Bé N. được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện quận Thủ Đức.

Người thân cho biết, hoàn cảnh vợ chồng anh Khuynh rất khó khăn. Anh chị làm công nhân và thuê nhà trọ ở Bình Dương. Sáng 22/10, vợ chồng anh chị chở con gái từ Bình Dương lên TP.HCM để khám bệnh cho con thì xảy ra vụ việc đau lòng.