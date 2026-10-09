Vụ bịa đặt “Đại sứ du lịch Quảng Trị lây bệnh”: Xử phạt 10 triệu đồng

Ngày 9/10, Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa quyết định xử phạt hành chính đối với ông L.C.H (SN 1996, trú thôn Tân Thành, xã Lao Bảo) với mức 10 triệu đồng.

Công an xã Lao Bảo làm việc với ông L.C.H - người đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm Đại sứ du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021. Ảnh: N.V

Ông L.C.H là chủ tài khoản Facebook có tên “Khun Win” đã vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Trước đó, Công an xã Lao Bảo tiếp nhận đơn trình báo của bà Lại Thị Yến Nhi (SN 2002, trú thôn Tân Thành, xã Lao Bảo).

Bà Nhi trình báo, tài khoản Facebook có tên “Khun Win” đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bà.

Công an xã Lao Bảo đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan. Qua xác minh, xác định ông L.C.H là người sử dụng tài khoản Facebook “Khun Win” để đăng tải nội dung vi phạm.

Thông qua vụ việc, Công an xã Lao Bảo khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ; tuyệt đối không lợi dụng không gian mạng để đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều có thể bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã đưa tin, bà Lại Thị Yến Nhi phát hiện tài khoản Facebook có tên “Khun Win” đăng tải bài viết với nội dung: “ĐỪNG QUAN TÂM đại sứ du lịch 2021 TÂN THÀNH - LB mô đó ĐI ĐÁNH PICK lấy sida cho cả bầy - HÃY QUAN TÂM EM @@... CÓ BÁN YTB PREMIUM Hi””.

Bà Nhi cho biết, quê ở xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (cũ), nay là xã Lao Bảo. Bà đạt danh hiệu “Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021”. Vì vậy, bài đăng trên trang Facebook có tên Khun Win rõ ràng ám chỉ đến bà.

Ngoài bài đăng công khai nêu trên, bà Nhi cho biết còn có các tài liệu, hình ảnh chụp màn hình liên quan đến việc những nội dung này được gửi, chia sẻ qua tin nhắn cho người khác.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nhi cho biết đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng, đã lâu không về quê, cũng không đánh Pickleball, bài viết nêu trên là sai sự thật, xúc phạm danh dự của bà, đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội khu vực Quảng Trị lan truyền thông tin có một phụ nữ đánh Pickleball lây HIV cho 22 người.