Vụ bé trai bị trói cột điện, bạo hành: Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM vào cuộc

Bé trai bị bạo hành ở Bình Tân đã qua đời Chiều 25-8, cháu N.Đ.H.A (11 tuổi) đã qua đời sau hơn 7 tháng được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Trước đó, giữa tháng 1-2023, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) đã bị công an bắt để điều tra hành vi bạo hành khiến cháu A. bị thương nặng. Chị P.T.N.A gửi con trai là cháu N.Đ.H.A cho Linh trông coi với giá 3 triệu đồng/tháng. Trưa 10-1, Linh gửi tin nhắn cho chị A. nói con của chị khó thở nên phải đưa đi cấp cứu. Cháu H.A. được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố trong tình trạng thở yếu, người tím tái và bị dập não. Nhận thấy cháu có dấu hiệu bạo hành nên Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố yêu cầu người nhà phối hợp với công an làm rõ. Võ Thị Mỹ Linh nói với gia đình cháu bé rằng bé bị ngã do nằm võng.