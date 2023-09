Vụ bé gái bị bắt cóc, sát hại: Công an nói gì về thông tin nghi can đã tự tử?

Hình ảnh Giáp Thị Huyền Trang được camera ghi lại.

Liên quan đến sự việc bé gái bị bắt cóc, sát hại, ngày 21/9, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nghi can Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Trang là nghi can bắt cóc, sát hại bé gái N.H.T. (khoảng 2 tuổi ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) sau đó trốn xuống Văn Giang (Hưng Yên).

Trước thông tin cho rằng Trang đã tự tử, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đây mới chỉ là thông tin lan truyền không chính thống, lực lượng công an vẫn đang tích cực truy tìm nghi can.

Trước đó, tối 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19/9 tại Khu đô thị Vinhomes Oceanpark (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị nhận được đề nghị của Công an TP Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt Giáp Thị Huyền Trang, là nghi can bắt cóc cháu T. ở khu đô thị Vinhomes Oceanpark (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đòi tiền chuộc.

Qua truy xét, đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu T. tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông N.X.T. ở cánh đồng thuộc xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên).

Sau đó, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh này khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh làm rõ.

