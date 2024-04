Vụ án mua đất đấu giá rẻ hơn 135 tỷ đồng: Phó tổng giám đốc nhận tội, “sếp” lại kêu oan

Cáo trạng xác định, năm 2020, UBND huyện Đông Anh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương (Đông Anh, Hà Nội). Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh được giao tổ chức đấu giá. Lúc này, Trần Công Tuyên (Trưởng phòng thuộc Ban quản lý dự án huyện Đông Anh) liên hệ với Công ty VVAI để thẩm định giá khu đất. Công ty VVAI khảo sát thực địa, tiếp cận hồ sơ và xác định giá trị khu đất khoảng 504 tỷ đồng (tương đương 30 - 31 triệu/m2). Tuy nhiên, Tuyên yêu cầu doanh nghiệp này làm lại theo hướng hạ giá trị khu đất xuống còn khoảng 300 tỷ. Nhân viên của VVAI do vậy đã chỉnh sửa, định giá khu đất còn khoảng 334 tỷ đồng. Khi định giá đất, các bị can là thẩm định viên đã không làm việc khách quan, mà theo đề nghị của Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy (chuyên viên Ban quản lý dự án huyện Đông Anh) cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành chứng thư định giá trái với giá trị thực tế. VVAI sau đó đã phát hành chứng thư xác định giá trị khu đất là hơn 284 tỷ, tương đương 17,6 triệu/m2. Do không phát hiện sai phạm, Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận chứng thư, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP.Hà Nội. Hội đồng họp, sau đó chốt đơn giá là 18,2 triệu đồng/m2. Bà Loan đã chỉ đạo Nguyễn Quang Hưng chuẩn bị hồ sơ để tham gia đấu giá. Khoảng 90 tỷ đồng cũng được bà Loan đưa ra để những pháp nhân này đặt cọc. Với mục đích trúng đấu giá thấp nhất, ông Hưng báo cáo bà Loan rồi cùng thống nhất cả 3 doanh nghiệp sẽ để cùng mức giá trong 3 vòng đấu đầu tiên. Như vậy đến vòng thứ 4 họ sẽ được bốc thăm và dù doanh nghiệp nào trúng, khu đất cũng về tay bà Loan. Kết quả, Công ty Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm trúng đấu giá khu đất ở mức 326 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, khu đất nói trên tại thời điểm tháng 10/2020 có giá thực tế hơn 462 tỷ đồng nên hành vi định giá thấp và dùng mánh khóe đã giúp doanh nghiệp của bà Loan hưởng lợi bất chính hơn 135 tỷ đồng.