Vụ 4 ô tô húc hàng loạt xe máy ở Hà Nội: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng

Thứ Sáu, ngày 29/07/2022 18:25 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô và hàng loạt xe máy sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng do nạn nhân và phương tiện liên quan đến quân đội.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 28/7, lãnh đạo Công an quận Hà Đông, (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn 4 ô tô húc va hàng loạt xe máy sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng.

Theo lãnh đạo Công an quận Hà Đông, do nạn nhân và phương tiện trong vụ tai nạn có liên quan đến cơ quan quân đội nên khi công an thu thập hồ sơ ban đầu xong đã bàn giao cho cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để họ tiếp tục xử lý.

Theo báo cáo của Công an quận Hà Đông, phương tiện quân đội có liên quan đến vụ tai nạn là chiếc ô tô biển đỏ do thượng úy H.V.H. (SN 1981, cán bộ tại Văn phòng Bộ Quốc phòng) cầm lái. Chiếc xe này đang dừng đèn đỏ thì bị ô tô Santafe tông trúng.

Ngoài ra, nạn nhân tử vong là đại úy M.T.T.T. (SN 1976, trú tại La Khê, Hà Đông). Chị T. là quân nhân chuyên nghiệp tại nhà máy A40, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân. Nạn nhân đi xe máy thì gặp nạn.

Trước đó, vào 20h15 ngày 28/7, tài xế Hà Thanh Hưng (SN 1977, ở Hà Nội) điều khiển ô tô Huyndai Santafe mang BKS 30E - 455.34 di chuyển trên đường Ngô Thì Nhậm hướng Ngô Quyền – Quang Trung. Khi đi đến đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội), xe này va chạm với ô tô mang BKS 29E - 022.83, do anh Nguyễn Hồng Quang (SN 1977 ở Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều phía trước đang chuyển hướng quay đầu.

Vụ va chạm khiến xe của anh Quang bị đẩy lùi lại phía sau và va chạm tiếp vào xe ô tô mang BKS 30V – 5044 do anh Nguyễn Kiên Cường (SN 1974, ở Hà Nội) điều khiển.

Chưa dừng lại, xe của anh Hưng tiếp tục bị mất lái di chuyển nhanh về phía trước đến gần ngã tư giao cắt giữa đường Ngô Thì Nhậm với đường Quang Trung tiếp tục va chạm liên hoàn với 4 xe máy, 1 xe đạp điện và 1 xe biển đỏ đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong, 1 người bị gãy chân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 4 người khác bị thương nhẹ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vu-4-o-to-huc-hang-loat-xe-may-o-ha-noi-chuyen-ho-so-sang-co-quan-ieu...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vu-4-o-to-huc-hang-loat-xe-may-o-ha-noi-chuyen-ho-so-sang-co-quan-ieu-tra-bo-quoc-phong-a562087.html