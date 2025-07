Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, cơ quan này đề xuất sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định chỉ được lái xe 48 giờ mỗi tuần

Theo quy định hiện hành, thời gian lái xe của tài xế ô tô kinh doanh vận tải là không quá 10 giờ mỗi ngày và không quá 48 giờ mỗi tuần; đồng thời lái xe liên tục không quá 4 giờ.

Tại dự thảo luật lần này, Bộ Công an đề xuất sửa đổi theo hướng bỏ quy định 10 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần. Thay vào đó, thời gian lái xe của tài xế trong 1 ngày và trong 1 tuần sẽ thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động. Riêng thời gian lái xe liên tục vẫn giữ nguyên là không quá 4 giờ.

Tại tờ trình, Bộ Công an dẫn kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cho thấy việc quy định thời gian lái xe trong tuần và thời gian lái xe liên tục của Luật Trật tự, an toàn giao thông chưa phù hợp với quy định chung của một số nước trong khu vực. Việc này còn khó khăn cho hoạt động vận tải, bố trí lái xe của doanh nghiệp.

Trước đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng đã có nhiều văn bản kiến nghị tới cơ quan thẩm quyền, cho rằng quy định chỉ được lái xe tối đa 48 giờ/tuần rất khó thực hiện. Theo hiệp hội này, việc bỏ giới hạn này là cần thiết để doanh nghiệp có thể tăng thời gian làm việc của lái xe trong tuần, nhất là vào dịp cao điểm.

Trong khi đó theo Bộ luật Lao động, người lao động được làm tối đa 48 giờ mỗi tuần và làm thêm không quá 300 giờ mỗi năm, phù hợp với đặc thù ngành vận tải trong giai đoạn cao điểm hàng hóa và hành khách.

Tại dự thảo luật, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách.

Bộ Công an cho rằng quy định như trên nhằm bảo đảm cho phương tiện kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ được quản lý chặt chẽ hơn, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện các vi phạm trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ.