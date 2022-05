Vớt được gỗ lạ: Hành xử sao cho đúng luật?

Cơ quan chức năng chưa thể trả lời Ngày 20-5, Công an huyện Sa Thầy đã ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với ông Lê Quang Nam. Lý do tạm giữ là để xác minh tình tiết mà nếu không tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết định xử phạt. “Hiện tại vẫn chưa có ai thông báo cho tôi giải quyết vụ việc như thế nào, tôi đang rất mong chờ. Còn việc cơ quan công an tạm giữ gỗ, đúng hay sai thì tôi không rõ. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng trả lại số gỗ đã tạm giữ cho tôi để làm đồ gia dụng hoặc hỗ trợ đúng chi phí tôi bỏ ra” - ông Nam nói. Liên quan vấn đề này, ông Vũ Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Sa Sơn, cho biết theo quy định của pháp luật, mọi tài sản bị chôn vùi dưới đất đều thuộc tài sản nhà nước. Nếu muốn khai thác thì chính quyền địa phương phải lập phương án khai thác, trình cấp thẩm quyền và sau khai thác là bán đấu giá. “Do vụ việc được công an huyện lập biên bản, tạm giữ tang vật để điều tra nên tôi không thể nói gì hơn” - ông Dũng nói. Tương tự, khi liên hệ làm việc với Công an huyện Sa Thầy, một lãnh đạo cũng từ chối cung cấp thông tin vì vụ việc đang còn điều tra. Đồng thời khẳng định cơ quan công an đang làm đúng quy định, nếu làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm. Ngoài ra, một cán bộ kiểm lâm cho rằng cơ quan công an lập biên bản và tạm giữ tang vật là đúng quy định. Việc này để điều tra, xác định nguồn gốc gỗ. Đối với việc ông Nam vận chuyển gỗ trên đường và đưa vào xưởng xẻ gỗ là vi phạm các quy định về vận chuyển, tàng trữ và chế biến lâm sản trái phép.