Vội lên xe về quê, cô gái quên vali gần 50 triệu đồng tại sân bay

15 giờ 30 ngày 31-10, trong lúc tuần tra giám sát tại khu vực sân đỗ ô tô P3 - Nhà ga hành khách T2 Nội Bài, anh Kiều Huy Hùng, nhân viên An ninh cơ động - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, phát hiện 1 chiếc vali màu xám không có chủ. Anh Hùng báo cho bộ phận trực camera giám sát an ninh để kiểm tra.

Tuy nhiên, do chiếc vali bị che khuất sau một chiếc ôtô nên lực lượng an ninh chưa xác định được ai là chủ nhân của chiếc vali. Ngay lập tức, anh Hùng báo cáo các cấp, triển khai rà soát chất nổ, lập biên bản và chuyển chiếc vali về kho của Đội An ninh cơ động.

Chiếc vali ngoài các đồ dùng, tư trang cá nhân còn có 1 phong bì đựng tiền gồm 30 tờ tiền Yen Nhật mệnh giá 10.000 Yen (tương đương hơn 48 triệu đồng).

Anh Kiều Huy Hùng trao trả chiếc vali màu xám cùng với số tiền gần 50 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị H.. Ảnh:NIA

Khoảng hơn 1 tiếng sau, đến 17 giờ cùng ngày, khi anh Hùng và đồng nghiệp tiếp tục thực hiện tuần tra giám sát các khu vực công cộng nhà ga T2, một người phụ nữ tên Nguyễn Thị H. gặp anh và trình báo về việc bỏ quên tài sản… Xác định đây là chủ nhân của chiếc vali, anh Hùng đã mời chị H. về phòng trực đội để xác minh, kiểm tra tài sản và ký nhận biên bản bàn giao.

Chị H. vui mừng nhận lại số tiền mà chị tiết kiệm trong 5 năm đi lao động tại Nhật Bản. Chị kể, chị là hành khách trên chuyến bay VN347 ngày 31-10 từ Nagoya, Nhật Bản về Hà Nội. Trong 5 năm vừa rồi, chị không có điều kiện về Việt Nam, khi đặt chân đến Nội Bài, chị xúc động đến nỗi vội lên xe và về thẳng Bắc Giang. Về đến nhà, chị mới tá hỏa phát hiện chiếc vali quan trọng đã nằm lại Nội Bài, chị vội vã quay trở lại…

Về phần anh Kiều Huy Hùng, đây là lần thứ 4 trong năm 2023 anh phát hiện tài sản bỏ quên có giá trị lớn và hỗ trợ hành khách nhận lại. "Chắc là tôi có duyên hỗ trợ hành khách"- anh nói vui.

Để hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách có thể liên hệ hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tại số điện thoại 02435842627. Sau 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, có thể liên hệ Phòng hành lý thất lạc - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lạc theo số hotline 0983774546, tra cứu tại đường link http://bags.noibaiairport.vn/, gửi Email đến địa chỉ: taisanboquen@gmail.com hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.

