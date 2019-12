Vỡ òa giây phút sản phụ “mẹ tròn, con vuông” ngay trên xe taxi

Thứ Tư, ngày 04/12/2019 13:57 PM (GMT+7)

Tài xế taxi trên đường chở sản phụ đến bệnh viện để sinh con thì sản phụ bị vỡ ối ngay trên xe. Với sự trợ giúp kịp thời của các bác sĩ cũng như tài xế nhanh trí, sản phụ đã sinh con “mẹ tròn, con vuông” ngay trên xe.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của tài xế Quyết, sản phụ đã vượt cạn thành công ngay trên xe taxi.

Khoảng 14h ngày 2/12, lái xe Biện Trường Quyết (lái xe Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An) đang trên đường chở một sản phụ chuyển sinh đến Bệnh viện đa khoa TP Vinh. Lúc này, sản phụ đang có dấu hiệu sắp sinh nở, liên tục la lớn.

Lo sợ em bé sinh trên xe không được an toàn, người nhà sản phụ liên tục hối thúc lái xe di chuyển nhanh để đến bệnh viện. Tuy nhiên, vào thời điểm trên do lượng xe di chuyển trên đường nhiều nên việc di chuyển gặp tình hình đó, lái xe Quyết phải vừa trấn an sản phụ, vừa cố gắng tìm lộ trình di chuyển thật nhanh để đến bệnh viện kịp thời. Nhưng khi xe vừa đến gần cổng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thì sản phụ bắt đầu chuyển dạ và vỡ ối.

Trước tình thế cấp bách, biết không kịp vào bệnh viện, lái xe Biện Trường Quyết đã cùng chồng sản phụ quyết định dừng xe ngay tại cổng bệnh viện, sát lộ trình di chuyển để lo cho ca sinh nở.

Lúc này, các bác sĩ của bệnh viện cũng đã được thông báo trước và ngay lập tức có mặt, huy động ekip và phương tiện cấp cứu, túc trực tại cửa taxi để hỗ trợ. Khi cửa taxi vừa mở ra, cũng là lúc tiếng khóc đầu đời của cháu bé được cất lên. Một bé gái khỏe mạnh đã chào đời ngay trên xe taxi Mai Linh trong niềm vui vỡ òa của mọi người.

Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 5 tài xế hãng taxi Mai Linh giúp các sản phụ vượt cạn thành công ngay trên xe.

Tiếp nhận sản phụ, các bác sĩ khoa cấp cứu đã tiến hành cắt dây rốn cho cháu bé ngay trên xe, nhanh chóng vệ sinh và ổn định thân nhiệt cho bé bằng lồng ấp. Về phía sản phụ, sau khi được các bác sĩ chăm sóc ban đầu, cầm máu tốt cũng đã nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện để theo dõi tiếp tình trạng sức khỏe.

Ông Nguyễn Cảnh Thắng, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, công ty đã có 5 tài xế giúp đỡ các sản phụ vượt cạn an toàn ngay trên xe. Sau khi nhận được thông tin về sự việc trên, lãnh đạo công ty đã đến thăm hỏi và tặng quà cho sản phụ. Đồng thời, công ty cũng đã nhanh chóng khen thưởng tài xế Biện Trường Quyết đã giúp mẹ con sản phụ mẹ tròn con vuông.

