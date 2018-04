Vợ mê muội theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời", chồng vô vọng đòi tìm

Ngày 25.4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cảnh báo người dân cảnh giác với cái gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời” (hay còn gọi là "Đức Chúa Trời Mẹ"). Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, “Hội thánh của Đức Chúa Trời” xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Tĩnh từ tháng 5.2016, bắt nguồn từ một nhóm người do Thiều Văn Hoan (32 tuổi, quê xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) làm trưởng nhóm. Họ vào Hà Tĩnh thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau, với vỏ bọc là nhân viên tiếp thị, kinh doanh… để thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời”. Mặc dù với những luận điệu hết sức phi lý như vậy nhưng một số người nhẹ dạ cả tin đã bị lôi kéo, bỏ bê công việc, học tập để chạy theo những điều viển vông, ảo tưởng, mơ hồ, không có thật, thậm chí có người còn bỏ gia đình đi theo hội thánh trong một thời gian dài. Ngày 24.11.2016, người cầm đầu là Thiều Văn Hoan bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chuyển sang địa bàn các huyện khác thuê trọ, tiếp tục hoạt động, lôi kéo người tham gia.