Theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời", nữ sinh viên cắt liên lạc với cha đẻ

Nghiêm cấm hành vi xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội Liên quan đến tổ chức mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời" mà báo chí phản ánh, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, khẳng định Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho mọi người dân nhưng cũng nghiêm cấm hành vi xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội. Theo ông Thắng, Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan từ Trung ương đến địa phương luôn quan tâm, chú ý tới các hoạt động của tổ chức trên và đã có hướng dẫn, chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những cá nhân có hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các cấp, ngành ở địa phương cần làm tốt công tác nắm địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời kêu gọi quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền, lừa mị về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc...