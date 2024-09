Vĩnh Phúc sơ tán dân, công bố khẩn cấp về tình hình sông Lô

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, trên địa bàn Hà Nội có mưa lớn, khả năng lũ trên sông Bùi, Tích, Mỹ Hà lên trở lại. Do đó, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố yêu cầu các quận, huyện liên quan rà soát, sẵn sàng sơ tán dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn.