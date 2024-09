Sơ tán trước khi quả đồi sập xuống, 142 cô trò ở Lào Cai may mắn thoát nạn

Ngày 13/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau 4 ngày liên tục bị cô lập, đêm qua lực lượng chức năng đã tiếp cận được nơi lánh nạn của 142 giáo viên, học sinh Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum, huyện Bát Xát.

Học sinh an toàn và được chăm sóc cẩn thận tại nơi lánh nạn. Ảnh: Tống Huệ

Theo Công an tỉnh Lào Cai, từ những ngày đầu ứng phó với cơn bão số 3, Công an huyện Bát Xát, công an các xã đã thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, tổ chức bám từng địa bàn.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum nằm trong diện nguy hiểm có nguy cơ sạt lở từ đồi phía sau.

Ngày 8/9, giữa thời tiết mưa gió và ngập lụt, Công an xã Mường Hum đã di chuyển 11 giáo viên và 131 học sinh Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum ra khỏi dãy nhà bán trú tới lánh nạn tại Trường mầm non và Nhà văn hóa thôn Piềng Náo.

Quả đồi phía sau trường đã sạt xuống, gây đổ sập hoàn toàn dãy nhà bán trú gồm 16 phòng. Ảnh: Tống Huê

Dãy nhà bán trú sập hoàn toàn. Ảnh: Tống Huệ

Ngay sau đó, đêm 8/9, rạng sáng 9/9, quả đồi phía sau trường đã sạt xuống, gây đổ sập hoàn toàn dãy nhà bán trú gồm 16 phòng ở của Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum. May mắn, vào thời điểm xảy ra sạt lở, 142 giáo viên và học sinh trường nhờ được sơ tán kịp thời đã thoát nguy hiểm.

Hiện nay, đường lên xã Mường Hum và các xã khác đã được thông tuyến, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã cử nhiều tổ công tác vận chuyển hàng hóa, lương thực thực phẩm, thuốc men tiếp tế, hỗ trợ cho bà con nhân dân và các trường học nơi đây.

