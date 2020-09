Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận, bắn tên lửa tại Biển Đông

Thứ Ba, ngày 01/09/2020 08:19 AM (GMT+7)

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông tin nước này tiến hành tập trận quân sự, bắn tên lửa tại Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 31-8, trả lời câu hỏi của một số phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông tin về việc nước này tiến hành tập trận quân sự, bắn tên lửa tại Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ lập trường của Việt Nam về việc Trung Quốc tập trận ở khu vực Biển Đông đã được nêu trong phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ngày 26-8-2020.

Tên lửa Đông Phong của Trung Quốc

"Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, không có lợi cho hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông" - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ta nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 26-8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự tại vùng biển phía Bắc Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, hủy bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự".

Trước đó, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post, Hongkong) đưa tin Trung Quốc trong ngày 26-8 vừa qua đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm trung chống hạm, gồm tên lửa Đông Phong 21 (DF-21D) và Đông Phong 26 (DF-26), trong cuộc tập tập trận xuống một khu vực biển ở Biển Đông. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ lại khẳng định Trung Quốc đã bắn 4 quả tên lửa từ trong lục địa Trung Quốc ra Biển Đông.

Quân đội Trung Quốc cũng vừa khởi động thêm 2 cuộc tập trận ở Hoàng Hải và Bột Hải, những hoạt động mới nhất trong chuỗi tập trận của nước này tại nhiều khu vực.

Tờ South China Morning Post hôm 29-8 dẫn thông báo từ cục hải sự các tình Giang Tô và Liêu Ninh cho biết một cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 28-8 và kéo dài trong một tuần tại Bột Hải. Cuộc tập trận còn lại diễn ra từ ngày 29-8 đến ngày 3-9 tại Hoàng Hải.

Tính từ cuối tháng 7, Trung Quốc đã thực hiện ít nhất 9 cuộc tập trận tại nhiều khu vực ở biển Hoa Đông và Biển Đông, gồm cả khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/viet-nam-phan-doi-trung-quoc-tap-tran-ban-ten-lua-tai-bien-dong-20200...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/viet-nam-phan-doi-trung-quoc-tap-tran-ban-ten-lua-tai-bien-dong-20200831222531738.htm