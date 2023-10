Việt Á được cựu Bộ trưởng và các cá nhân ở Bộ Khoa học -Công nghệ “dọn đường” thế nào?

Việt Á được “nẫng” kết quả nghiên cứu

Theo đó, tại bản cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19, các bị can Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc, lần lượt là cựu Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ KH-CN cùng bị xem xét về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cáo trạng thể hiện, hai bị can trên vốn là lãnh đạo Bộ KH-CN được giao theo dõi Đề tài Nghiên cứu test xét nghiệm Covid-19 và biết rõ quyền sở hữu kết quả nghiên cứu này thuộc về Nhà nước và do Bộ trưởng Bộ KH-CN làm đại diện sở hữu.

Cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh.

Tuy nhiên, khi được bị can Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng thuộc Bộ KH-CN báo cáo, các bị can Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc đã vi phạm quy định, tạo điều kiện cho Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt làm Chủ tịch sử dụng kết quả nghiên cứu trên làm tài sản riêng của doanh nghiệp.

Cụ thể, bị can Chu Ngọc Anh ký quyết định phê duyệt cho Học viên Quân y chủ trì, phối hợp cùng Công ty Việt Á thực hiện đề tài nghiên cứu với kinh phí gần 19 tỷ đồng từ ngân sách. Cựu Bộ trưởng sau đó biết Công ty Việt Á sử dụng kết quả nghiên cứu để bán sản phẩm test xét nghiệm thương mại. Dù đây là tài sản Nhà nước.

Cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh còn ký quyết định khen thưởng và đề nghị Chính phủ khen thưởng Công ty Việt Á. Bị can này cũng chỉ đạo cấp dưới ký công văn gửi UBND TP. HCM đề nghị giúp Công ty Việt Á được tặng Huân chương Lao động Hạng 3 dù không đúng đối tượng, thành tích.

Sau khi thực hiện những việc trái quy định và có lợi cho Công ty Việt Á, bị can Chu Ngọc Anh được Phan Quốc Việt tặng 200.000 USD, còn cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhận được 50.000 USD từ Phan Quốc Việt.

Bị can Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN.

Cùng với bản cáo trạng, Kết luận điều tra vụ án ban hành ngày 17-8 cũng xác định, bị can Phan Quốc Việt từng nhắn tin xin hẹn Chu Ngọc Anh nhưng không được. Việt sau đó thông qua văn phòng, bảo vệ và gặp được bị can Ngọc Anh tại trụ sở và trao đổi về công tác phòng chống dịch.

Gặp nhau nói chuyện được 15 phút, Việt mở ba lô lấy ra một túi quà màu xanh có in hotline của Công ty Việt Á, bên trong túi có 200.000 USD cùng vài bộ khẩu trang và chai nước rửa tay khô dạng xịt do Công ty Việt Á sản xuất. Việt lấy các sản phẩm này ra, trao đổi về tính năng rồi lại bỏ vào trong, đưa cho vị Bộ trưởng.

Khi đó, Việt nói: "Bên em mới có được ít thanh toán, ghé cám ơn anh đã ủng hộ chúng em tham gia đề tài và hỗ trợ chúng em rất nhiệt tình. Nếu tình hình tốt, sắp tới em sẽ ghé thăm anh tiếp”. Cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN đồng ý nhận chiếc túi màu xanh.

Phó Vụ trưởng làm “tay trong” cho Việt Á

Cũng theo cáo trạng truy tố, trong số 38 bị can của vụ án có Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế kỹ thuật (Bộ KH-CN. Trịnh Thanh Hùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Sản phẩm test xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Cáo trạng cho thấy, do có mối quan hệ thân thiết từ trước với Phan Quốc Việt nên khi được Hồ Anh Sơn (Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y) thông báo về việc đơn vị này có văn bản đề xuất Bộ KH-CN giao Học viện Quân y triển khai nhiệm vụ phát triển test xét nghiệm thì Trịnh Thanh Hùng đã thông tin cho Phan Quốc Việt biết.

Việt đặt vấn đề, thống nhất với Hùng về việc giúp Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu với mục đích sử dụng kết quả Đề tài để sản xuất, bán thương mại test xét nghiệm. Việt thỏa thuận việc chia % doanh thu của Việt Á từ việc tiêu thụ test xét nghiệm; trao đổi, bàn bạc để giúp Công ty Việt Á sử dụng biên bản nghiệm thu Đề tài để lập hồ sơ gửi Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, sản xuất Test xét nghiệm bán ra thị trường. Trịnh Thanh Hùng vì thế có nhiều hành vi trái quy định pháp luật.

Cụ thể, Hùng đưa ra yêu cầu và được Hồ Anh Sơn đồng ý nêu trong văn bản đặt hàng ngày 31-1-2020 của Học viện Quân y với nội dung đề xuất Công ty Việt Á là đơn vị phối hợp nghiên cứu trái quy định tại Luật Khoa học và công nghệ.

Bị can Hùng là người trực tiếp báo cáo, đề xuất cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ký các quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nghiệp vụ khoa học và công nghệ; phê duyệt Đề tài; phê duyệt giao Học viện Quân y chủ trì, Công ty Việt Á phối hợp thực hiện Đề tài, kinh phí thực hiện...

Các bị can Trịnh Thanh Hùng và Phan Quốc Việt.

Giúp sức cho ông chủ Việt Á, Hùng cũng yêu cầu Hồ Anh Sơn có văn bản đề nghị nghiệm thu giai đoạn 1 Đề tài, đồng thời tham mưu đề xuất cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc ký quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu giai đoạn 1 để có cơ sở làm hồ sơ xin cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm cho Công ty Việt Á.

Bị can Hùng sau đó cung cấp các tài liệu cho Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á) để lập hồ sơ gửi Vụ Trang thiết bị & Công trình Y tế xin cấp sổ đăng ký lưu hành; tác động Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm định đánh giá chất lượng test xét nghiệm và tác động để giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời test xét nghiệm.

Hùng còn tham mưu, đề xuất và dự thảo nội dung để Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc tổ chức họp báo công bố kết quả nghiên cứu Đề tài; ra thông cáo báo chí thể hiện việc Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng test xét nghiệm cho Việt Á và năng lực sản xuất của doanh nghiệp này.

Cơ quan chức năng xác định, nhận được sự tạo điều kiện, giúp đỡ tích cực, Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã đưa cho Trịnh Thanh Hùng tổng cộng 350.000 USD (tương đương hơn 8 tỷ đồng) tại nhà riêng của bị can này.

