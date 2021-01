Vì sao tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã?

Tề Trí Dũng khai gian dối lấy tiền tham ô làm từ thiện Tại cơ quan điều tra, ban đầu bị can Tề Trí Dũng nhận có được chi các khoản tiền thù lao, tiền thưởng tổng cộng hơn 1,7 tỉ đồng nhưng cho rằng đây là tiền kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị SADECO. Tuy nhiên, công an xác định không có bất kỳ tài liệu nào thể hiện SADECO có giao cho Dũng, các thành viên HĐQT, ban kiểm soát về hoạt động cụ thể nào phải chi bằng tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Dũng khai số tiền nhận được đã sử dụng để chi hỗ trợ cho bà con nghèo nhân dịp khánh thành cầu Tắc Cạn (tỉnh Long An), hỗ trợ thăm người ốm, chi quà tết… nhưng không có bất kỳ tài liệu nào thể hiện. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kết luận lời khai sau này của Dũng là gian dối, đối phó, không đúng thực tế, không có cơ sở.