Cấp căn cước xuyên đêm, một nữ công an nhập viện

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 09:33 AM (GMT+7)

Đang thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, trung tá Trần Thị Hiếu thấy nôn nao, chóng mặt và có dấu hiệu bị ngất tại nơi làm việc.

Đại tá ê Như Lập - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi Trung tá Trần Thị Hiếu

Ngày 13/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đại tá Lê Như Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, động viên Trung tá Trần Thị Hiếu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Như Xuân phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong lúc thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD (căn cước công dân) cho công dân.

Trước đó, vào chiều thứ 7 (ngày 10/4/2021), trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, Trung tá Trần Thị Hiếu thấy nôn nao, chóng mặt và có dấu hiệu bị ngất tại nơi làm việc. Thấy vậy, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã lập tức đưa đồng chí Hiếu đến Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân.

Tại bệnh viện, các bác sỹ thăm khám và xác định sức khỏe của đồng chí Hiếu suy giảm do mất ngủ, làm việc nhiều nên huyết áp tăng, hạ can xi. Sau khi được điều trị tích cực, hiện tại sức khỏe của Trung tá Trần Thị Hiếu đã dần hồi phục, nhưng vẫn tiếp tục điều trị, theo dõi trong thời gian tới.

Công an Thanh Hóa ngày đêm làm thủ tục cấp CCCD cho người dân trên địa bàn

Trung tá Trần Thị Hiếu cho biết, từ khi thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD cho nhân dân, anh em cán bộ, chiến sĩ trong Đội đã phân ca, phân kíp để thực hiện nhiệm vụ một cách hợp lý, hiệu quả. Lãnh đạo công an huyện cũng đã tăng cường thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị khác để tham gia hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ.

Cả Đội có 2 chỉ huy, đồng chí Đội trưởng phụ trách quán xuyến, đôn đốc Tổ công tác cấp CCCD lưu động dưới cơ sở, còn chị Hiếu được giao phụ trách quán xuyến, đôn đốc ở Tổ công tác cố định tại trụ sở công an huyện.

"Xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng nên hơn một tháng nay, ngoài thực hiện nhiệm vụ theo ca, kíp đã được lãnh đạo phân công, với trách nhiệm là chỉ huy, tôi vẫn luôn bám sát nhiệm vụ để cùng cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiều ngày liền (kể cả thứ 7, chủ nhật) khi anh em thu thập hồ sơ CCCD xong, tôi lại tranh thủ thời gian ngoài khung giờ đã được phân công (có ngày gần như thức trắng) để rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ cấp CCCD cho công dân. Có thể do ăn uống, ngủ nghỉ thất thường, thay đổi nếp sinh hoạt thường ngày nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân...", trung tá Hiếu nói.

Đại tá Lê Như Lập biểu dương tinh thần, trách nhiệm, đồng thời đồng cảm, chia sẻ với những hi sinh, vất vả của trung tá Hiếu nói riêng và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD cho Nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

