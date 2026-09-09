Sơn La thu hồi hơn 400 triệu đồng chi sai chính sách 178

Chiều 9/9, ông Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nhai, cho biết ba người được tỉnh phê duyệt hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178, với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng. Xã Quỳnh Nhai được giao thực hiện chi trả. Tuy nhiên qua rà soát, tỉnh phát hiện cả ba trường hợp không đúng đối tượng hưởng chính sách này.

Hai người sau đó bị đưa khỏi danh sách, người còn lại được chuyển sang hưởng chính sách theo Nghị quyết 07 của Chính phủ dành cho người chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Trong ba người, hai người hiện sống tại xã Mường Chiên, một người ở xã Mường Sại, đều thuộc huyện Quỳnh Nhai cũ.

Ông Lò Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Mường Sại, cho biết trường hợp tại địa phương này đáng ra hưởng chính sách dành cho người công tác tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thay vì Nghị định 178. Sau khi điều chỉnh chế độ, tỉnh yêu cầu thu hồi số tiền đã chi không đúng để nộp ngân sách.

Xã Quỳnh Nhai được giao làm đầu mối đôn đốc, phối hợp với Mường Chiên và Mường Sại, nơi ba người đang sinh sống, thực hiện việc thu hồi. Đến nay, hơn 400 triệu trong tổng số 1,7 tỷ đồng đã được thu hồi. Việc thu hồi gặp khó do những người nhận tiền đã sử dụng vào trả nợ ngân hàng, sửa nhà, mua sắm và các nhu cầu khác.

Tại Mường Sại, chính quyền xã đã nhiều lần làm việc với người được chi sai và "sẽ tiếp tục đôn đốc hoàn trả".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với hai xã Mường Chiên và Mường Sại để thu hồi số tiền đã chi", Chủ tịch xã Quỳnh Nhai nói.

Trung tâm xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Sơn La

Cuối tháng 7, Kiểm toán Nhà nước báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ do sắp xếp bộ máy. Báo cáo được lập trên cơ sở kiểm toán chọn mẫu tại 10 địa phương và 4 cơ quan Trung ương, không phải kiểm tra toàn bộ hồ sơ trên cả nước.

10 địa phương gồm Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Gia Lai, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Sơn La. Bốn cơ quan Trung ương là Văn phòng Chính phủ và các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng. Tại Sơn La, Kiểm toán Nhà nước nêu việc chi trả không đúng đối tượng và chưa thu hồi hết kinh phí.

Sau đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã được quyết định nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025. Kết quả phải gửi Bộ trước ngày 15/9 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Nghị định 178 được Chính phủ ban hành cuối năm 2024, sau đó sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 67/2025, quy định chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang nghỉ việc do sắp xếp bộ máy. Người thuộc diện áp dụng có thể nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc và hưởng các khoản trợ cấp tùy thời gian công tác, thời điểm nghỉ và số năm còn lại đến tuổi nghỉ hưu.

Theo Kho bạc Nhà nước, đến cuối năm 2025, ngân sách đã chi 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người nghỉ việc theo Nghị định 178.