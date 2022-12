Vì sao hơn 3 năm bị khởi tố, ông Lê Thanh Thản chưa bị truy tố, xét xử?

Ngày 19-12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi họp báo.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ngày 5-7-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về hành vi lừa dối khách hàng.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, vụ án liên quan đến sai phạm trong dự án chung cư CT6 tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội) do Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes là chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong vụ án này cũng có 2 hành vi vi phạm.

Đối với hành vi vi phạm của ông Lê Thanh Thản, cơ quan điều tra đã làm xong, liên quan đến quy hoạch, xây dựng, trách nhiệm. Tuy nhiên, trong cùng vụ án này, có hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đối với cán bộ phường, thanh tra xây dựng, lãnh đạo quận Hà Đông.

Đối với nhóm hành vi Thiếu trách nhiệm, cơ quan điều tra đã kết luận điều tra song Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã trả điều tra bổ sung. Do vụ án liên quan đến cán bộ đảng viên nên Công an TP Hà Nội đã báo cáo Thành uỷ Hà Nội đã đưa vào diện Thường vụ Thành uỷ Hà Nội theo dõi. Thời gian sắp tới đây, cơ quan Công an TP Hà Nội sẽ khẩn trương điều tra để đưa vụ án ra truy tố, xét xử.

Ông Lê Thanh Thản thời điểm chưa bị khởi tố

Cũng tại buổi họp báo, Giám đốc Công an Hà Nội thông tin về việc mạng xã hội thời gian qua lan truyền bài viết cho rằng khoảng 4.700 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Hà Nội xin nghỉ việc thời gian qua do đơn vị siết chặt kỷ luật. Bên cạnh đó, các bài viết còn cho rằng Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm và Trưởng Công an quận Đống Đa cũng xin nghỉ hưu sớm.

Về việc này, trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết thời gian qua, Bộ Công an yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện yêu cầu đó, Công an Hà Nội đã tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ sai phạm, xem xét xử lý đúng quy định đảm bảo có tình, có lý. Công an Hà Nội thống kê số lượng cán bộ, chiến sĩ kỷ luật mỗi năm là 170 người, trong tổng số khoảng 20.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế công an TP. Bên cạnh đó, số chiến sĩ xin xuất ngũ khoảng 150-160 chiễn sĩ mỗi năm.

"Trong số xin xuất ngũ phần lớn rơi vào dạng trình độ, năng lực, phẩm chất chất kém, trong diện sắp tinh giản biên chế theo diện của Bộ Chính trị và Bộ Công an. Nếu có ở lại, dù không muốn cũng phải ra khỏi ngành"- giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định.

Bên cạnh đó, theo trung tướng Nguyễn Hải Trung, có trường hợp làm đơn xin xuất ngũ vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, bố mẹ ly hôn, con cái nhỏ xin ra khỏi ngành để có thời gian chăm sóc vợ con. Cùng với đó, phần nhỏ nữa là gia đình cán bộ, chiến sĩ có doanh nghiệp cửa hàng, điều kiện để buôn bán làm ăn.

Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định việc cán bộ xuất ngũ và siết chặt kỷ luật không liên quan đến nhau.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung, việc Trưởng Công an quận Đống Đa xin nghỉ hưu sớm song xuất phát từ vấn đề sức khỏe. Cán bộ này bị tiểu đường nặng và bị bệnh về mắt nên làm đơn xin nghỉ. Còn Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm vẫn sức khỏe tốt, không có chuyện vì siết chặt kỷ luật, kỷ cương mà xin xuất ngũ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-hon-3-nam-bi-khoi-to-ong-le-thanh-than-chua-bi-truy-to-xet-x...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-hon-3-nam-bi-khoi-to-ong-le-thanh-than-chua-bi-truy-to-xet-xu-20221219182743364.htm