Vì sao hoãn phiên xử 3 cựu công an bắn chết dê của dân?

Sáng 12/10, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Người dân vây ô tô của 3 cựu công an

Các bị cáo gồm: cựu đại uý Nguyễn Văn Nhân, cựu thượng uý Bùi Đình Việt và cựu thượng uý Bùi Tiến Tùng.

Tòa án cũng triệu tập bị hại là người mất dê cùng một số nhân chứng đến phiên tòa nhưng tất cả đều vắng mặt.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho rằng, dù bị hại, nhân chứng đã trình bày ở giai đoạn điều tra nhưng do các bị cáo chỉ "khai nhận hành vi phạm tội có mức độ" nên cần triệu tập đủ bị hại, nhân chứng tại tòa để làm rõ tình tiết vụ án.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết, trong vụ án này, đây là lần mở tòa đầu tiên nhưng lại vắng mặt bị hại, nhân chứng. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập bị hại, nhân chứng, nhằm đảm bảo quyền lợi các bên.

Trước đó, vào trưa 26/6, Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng đi ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để bắn chim.

Sau đó, 3 người này bắn chết 2 con dê của dân. Phát hiện sự việc, người dân đã chặn 3 người cùng chiếc ô tô lại để yêu cầu cơ quan chức năng đến giải quyết.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ Nhân, Việt và Tùng. Giám đốc Công an Hà Nội cũng ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân với 3 sĩ quan này.

Gia đình 3 bị cáo sau đó đã gặp người có dê bị bắn chết để xin lỗi và bồi thường 20 triệu đồng.

