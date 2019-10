Vì sao hàng loạt tỷ phú Vietlott mới có 3 người lộ diện?

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Theo Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), sau 3 năm triển khai đã có 63 kỳ quay “nổ” Jackpot với 73 người trúng thưởng, tổng giá trị lên đến 2.870 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 3 người “dám” lộ diện.

Ba người này gồm ông Thái (Trà Vinh), trúng thưởng tại kỳ quay số mở thưởng (QSMT) thứ 39 sản phẩm Mega 6/45 tối ngày 16/10/2016, trị giá 92 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước).

Ông Thái (Trà Vinh, bên trái) là người đầu tiên dám công khai danh tính khi nhận thưởng Vietlott

Tiếp đó là ông Trần Nhật Khánh (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM), trúng thưởng tại kỳ QSMT 116, trị giá 10,9 tỷ đồng.

Ông Trần Nhật Khánh (TP.HCM) trúng thưởng gần 11 tỷ đồng

Ông Khánh mua vé với hình thức tham gia dự thưởng nhiều bộ số (bao 8).

Người thứ ba là ông Lê Văn Hiểu (quê Khánh Hoà) với vé mang dãy số 06-12-14-27-28-36. Chủ nhân tờ độc đắc gần 23 tỷ đồng này cho biết anh đi công tác tại TP. HCM đã thử vận may mua vé tại đây và may mắn trúng thưởng. Tuy nhiên trước khi may mắn trúng thưởng lần này anh Hiểu bỏ ra 200.000 đồng mỗi ngày để mua vé số Vietlott.

Ông Lê Văn Hiểu (quê Khánh Hoà) là người thứ 3 dám lộ diện khi trúng Vietlott

Bình luận về việc tại sao khách hàng trúng Vietlott phải giấu mặt bằng cách đeo mặt nạ, ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng Giám đốc Vietlott cho hay, xuất phát từ trị giá giải thưởng quá lớn, thay đổi cả cuộc đời của một con người, thậm chí cả nhiều người thân liên quan. Do đó, các chủ nhân trúng thưởng luôn muốn bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và người thân. Vietlott tôn trọng quyết định của người trúng giải.

“Họ không thể tin vào mắt mình. Có người đến ký nhận tiền mà mồ hôi ướt đẫm, tay rung bần bật, khai mãi không xong tờ thông tin để nhận thưởng”, ông Đạm cười.

Theo Tổng Giám đốc Vietlott, có người trúng giải, ban đầu muốn công khai thông tin, song chưa đến ngày nhận giải đã thấy hàng loạt tổ chức, cá nhân đến chờ sẵn ở nhà để xin tiền ủng hộ từ thiện. Hết ngày này đến ngày khác, sợ quá nên chủ nhân giải thưởng đành phải xin Vietlott không công khai thông tin nữa.

Cũng theo ông Đạm, Vietlott là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước, và nhà nước sẽ không bao giờ để tồn tại một DN kinh doanh gian lận. Các giải thưởng của Vietlott được trích ra từ 55% doanh thu bán vé. Với doanh thu sau 3 năm đạt gần 11.000 tỷ đồng thì các giải thưởng hàng trăm, chục tỷ đồng là được lấy ra từ đó nên người dân hoàn toàn có thể tin tưởng.

Tất cả chương trình quay số mở thưởng của Vietlott được trực tiếp trên kênh VTC6 và các kênh của Vietlott như Fanpage, Youtube, Website. Khi người trúng thưởng, Vietlott luôn chủ động công bố thông tin trên tất cả kênh truyền thông đại chúng để người dân biết và giám sát.