Vẫn chưa xử lý được cặp rắn hổ mây "khủng" ở An Giang

Thứ Hai, ngày 27/05/2019 16:01 PM (GMT+7)

Ngành chức năng ở tỉnh An Giang vẫn đang bàn phương án thả cặp rắn hổ mây về với môi trường tự nhiên như thế nào để đảm bảo không bị săn bắt trái phép trở lại.

An Giang Sự kiện:

Ngày 27-5, ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, cho biết đang làm kế hoạch để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) về thời gian, địa điểm cụ thể để thả cặp rắn hổ mây về với môi trường tự nhiên. Các chuyên gia đến thăm khám vào cuối tuần qua cho rằng cặp rắn hổ mây này vẫn đang khỏe mạnh và được doanh nghiệp nuôi nhốt trong Khu Du lịch Đồi Tức Dụp.

Cặp rắn hổ mây "khủng" khi vừa được phát hiện nuôi nhốt tại khu du lịch Đồi Tức Dụp

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh An Giang, cho biết UBND tỉnh này cũng vừa họp bàn để lên phương án thả cặp rắn hổ mây theo quy định pháp luật. Theo dự kiến, cặp rắn này sẽ được ngành chức năng cùng các chuyên gia tiến hành làm lễ thả về môi trường tự nhiên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6) hoặc trong tuần tới nữa. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng sẽ "thăm khám" lại cho cặp rắn quý hiếm này thêm một lần nữa trước khi chính thức được trả về nơi nó từng sinh sống để đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối.

Như đã thông tin, sau khi nắm được thông tin doanh nghiệp đang nuôi nhốt 2 cá thể rắn hổ mây quý hiếm tại Khu Du lịch Đồi Tức Dụp (xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh An Giang làm tờ trình gửi đến UBND tỉnh đề xuất hướng giải quyết. Ngay sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang trực tiếp liên hệ với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (thuộc Bộ NN-PTNT) để đơn vị này tham khảo ý kiến của các chuyên gia, tìm kiếm môi trường sinh thái phù hợp với điều kiện sống cho loại rắn hổ mây để phục vụ công tác bảo tồn. Bước đầu, đơn vị này muốn chọn Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) nhưng từ trước đến nay, ở đây chưa thấy con rắn hổ mây nào xuất hiện. Trong khi đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên thả 2 con rắn này về lại khu vực núi Cấm vì môi trường nơi đây không còn đảm bảo và rất dễ gây nguy hiểm cho người dân cũng như khách du lịch. Hơn nữa, chỉ có Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã là đơn vị duy nhất ở Việt Nam có đủ điều kiện về chuồng trại, phương tiện phục vụ quá trình vận chuyển cho đến khi thả nuôi.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm An Giang khẳng định cặp rắn hổ mây "khủng" này vẫn đang khỏe mạnh

Thế nhưng, đến ngày 20-5, Bộ NN-PTNT có văn bản giao về cho UBND tỉnh An Giang và khẳng định việc chọn lựa địa điểm thả cặp rắn hổ này là thuộc thẩm quyền của địa phương. Bộ cũng thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh An Giang là chọn nơi cặp rắn hổ mây này từng sinh sống để thả về đó nhưng phải đảm bảo không gây nguy hiểm cho con người. Do đó, UBND tỉnh An Giang đã liên hệ với các chuyên gia thuộc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã đến khảo sát xem khu vực nào thích hợp nhất trên đỉnh núi Cấm để tiến hành thả cặp rắn hổ mây. Quan điểm của Bộ NN-PTNT cũng như UBND tỉnh là ưu tiên thả lại rừng ở núi Cấm nhưng phải thật xa khu dân cư, không có khách du lịch lui tới và còn nhiều hang động hoang sơ thích hợp cho rắn sinh sống.

Đến ngày 24-5, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết qua khảo sát các khu vực thuộc vùng Bảy Núi (bao gồm huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang), các chuyên gia đề xuất thêm địa điểm khác để thả cặp rắn hổ mây. Đó là khu vực rừng rậm với nhiều hang động tự nhiên nằm bên vách núi Cô Tô thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn. Sau đó vài ngày, các ngành chức năng ở tỉnh sẽ cùng với các chuyên gia di chuyển cặp rắn này đến khu vực núi Cô Tô hoặc núi Cấm (huyện Tịnh Biên) để thả nhưng xin "bí mật" về thời gian và địa điểm thả cụ thể để đảm bảo cặp rắn không bị săn bắt trái phép.