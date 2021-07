UBND TP.HCM công bố những con số "biết nói" trong 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 16:56 PM (GMT+7)

Để chiến đấu với Covid-19, TP.HCM đã huy động 14.129 nhân lực ngành y tế; 13.853 cán bộ chiến sĩ từ lực lượng công an; 27.269 cán bộ, chiến sĩ, dân quân của lực lượng quân đội... tham gia.

Tại buổi sơ kết 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 ở TP.HCM chiều 23-7, nhiều con số "biết nói" đã được lãnh đạo TP cung cấp, qua đó đã phản ánh đầy đủ, khách quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

UBND TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn TP.HCM (Ảnh tại đầu cầu UBND TP.HCM)

15 ngày phát hiện 40.255 ca nhiễm

Số ca nhiễm cộng đồng của TP từ ngày 9-7 đến 6 giờ ngày 23-7 có 40.255 ca. Như vậy, từ ngày 9-7 đến nay, trung bình mỗi ngày phát hiện 2.780 ca bệnh. Các ca nhiễm hiện nay được ghi nhận phần lớn là tại khu cách ly, khu phong tỏa; số ca khi tầm soát cộng đồng, mở rộng khu vực xét nghiệm, sàng lọc tại bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh vẫn ở mức thấp.

Hiện TP điều trị 36.569 trường hợp dương tính mới (bao gồm xét nghiệm PCR và test nhanh dương), trong đó có 562 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 bệnh nhân được can thiệp ECMO, có 441 trường hợp tử vong. Ngày 22-7, TP.HCM có 2.046 bệnh nhân xuất viện.

Huy động lực lượng "khủng"

Tổng số nhân sự phục vụ công tác lấy mẫu là 4.456 người, tương ứng 2.228 đội. TP đã thay đổi phương thức lấy mẫu tại nhà nên năng lực lấy mẫu hiện nay vào khoảng: 150-200 mẫu/đội/ngày. Do đó, tổng công suất lấy mẫu tối đa mỗi ngày có thể đạt 334.000 - 445.000 mẫu/ngày.

4.456 người tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Trong 15 ngày, TP.HCM đã tiến hành 1.619.292 test xét nghiệm được thực hiện trong đó có 1.328.046 test xét nghiệm kháng nguyên nhanh và test xét nghiệm PCR.

Tổng số nhân lực ngành y tế đang tham gia chống dịch trên địa bàn TP là 14.129 người, trong đó đội ngũ y, bác sĩ của TP là 10.022 người; Trung ương và các tỉnh thành hỗ trợ là 4.107 người.

Công an TP.HCM đã huy động 13.853 cán bộ chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch; trong đó lực lượng tăng cường của Bộ Công an là 786 CBCS; sinh viên các trường CAND trên địa bàn TP là 794 sinh viên; điều động 832 CBCS các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM tăng cường cho Công an các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đã điều động 27.769 cán bộ, chiến sĩ, dân quân phục vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến và khu phong tỏa. Đồng thời mở đợt cao điểm phối hợp với lực lượng hóa học của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và lực lượng hóa học TP.HCM thành lập 2 đội, mỗi đội 8 xe phun khử khuẩn diện rộng toàn TP, tổ chức liên tục tại những khu vực cách ly, phong tỏa, khu vực bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, địa bàn có nguy cơ cao, các khu nhà trọ, khu dân cư.

Hàng ngàn chỗ cách ly

Hiện TP.HCM có 12 khu cách ly tập trung của TP với sức chứa 8.680 người, hiện đang cách ly 4.121 trường hợp, năng lực còn lại là 4.559 chỗ. Tổng số khu cách ly của quận, huyện, TP Thủ Đức chuẩn bị mở rộng khi số F1 tăng lên là 345 khu với sức chứa dự kiến 45.094 người (hiện đang cách ly 8.259 người).

72 khách sạn được trưng dụng thành nơi cách ly, tương ứng 5.249 buồng/phòng. Tổng số khách sạn chờ khảo sát, thẩm định: 32 khách sạn, ước khoảng 2.308 buồng/phòng; tổng số phòng còn trống có thể tiếp nhận ngay: 2352 buồng/phòng.

Các quận, huyện, TP Thủ Đức đã vận động được 460 khách sạn đạt tiêu chuẩn cơ bản đồng thuận thực hiện chủ trương cách ly F1 tại khách sạn, với sức chứa khoảng 17.373 phòng.

Gần 1 triệu người được tiêm vắc-xin

Tính đến nay, TP.HCM đã triển khai tiêm được 991.872 liều vắc xin, trong đó 943.251 người mũi 1 và 48.657 người mũi 2.

TP.HCM đang thực hiện khởi động chiến dịch tiêm chủng 930.000 liều đợt 5 trong thời gian 2-3 tuần từ ngày 22-7 để không chịu áp lực về thời gian hoàn thành mục tiêu nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện về giãn cách; những điểm tiêm nào chưa đảm bảo an toàn thì sẽ chưa triển khai, nhằm tránh sự lây nhiễm dịch bệnh.

Người dân được tiêm vắc-xin phòng Covdi-19 (đợt 5)

Đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt này là người lớn tuổi (trên 65 tuổi) và người mắc bệnh nền; tổ chức đồng loạt tại các quận - huyện, thành phố Thủ Đức.

Hiện TP.HCM có 1.282 doanh nghiệp đang thực hiện vừa sản xuất, vừa cách ly, với tổng số trên 84.000 lao động.

Đã cấp Phiếu nhận diện được ưu tiên lưu thông khi qua các khu vực kiểm soát phòng, chống dịch COVID -19 (có mã QR Code) cho 18.658 xe với 549 đầu mối doanh nghiệp (cùng các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng), đảm bảo lưu thông xuyên suốt trên địa bàn TP và ưu tiên (theo luồng xanh) khi qua các trạm kiểm dịch trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

Gần 5.000 người bị xử phạt, 1 trường hợp bị khởi tố

Trong 15 ngày qua, đã phản bác 2 tin sai sự thật, xử phạt hành chính 1 cá nhân và 2 cơ quan báo chí, chuyển Công an TP.HCM khởi tố 1 trường hợp, phối hợp với các địa phương, sở - ngành trả lời phỏng vấn, phản hồi, đính chính nhiều thông tin trên báo chí.

Chốt kiểm tra phòng, chống dịch tại các cửa ngõ của TP.HCM

Đã tổ chức 12 chốt, trạm của TP.HCM: tiến hành tổng kiểm soát 1.423.447 lượt phương tiện các loại, kiểm tra 1.350.605 lượt người; lập biên bản xử phạt vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh 4.911 trường hợp, với tổng số tiền hơn 10,4 tỉ đồng.

Từ ngày 9-7 đến nay, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đã thành lập 969 đoàn kiểm tra; xử phạt 3.991 vụ với tổng số tiền 8 tỉ đồng (chủ yếu các lỗi vi phạm do tập trung đông người, các loại hình tạm ngưng kinh doanh nhưng vẫn cố tình hoạt động, đi ra ngoài không có lý do chính đáng...).

100% lao động tự do được hỗ trợ

TP.HCM đã khẩn trương, kịp thời triển khai hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021 của HĐND TP.HCM, cụ thể:

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do): đã chi cho 269.631/269.631 người (đạt 100%), số tiền: 404.446.500.000 đồng.

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (ngừng việc, hoãn việc): đã chi cho 26.332/46.060 người (đạt 57,17%) của 1.540/3.031 đơn vị (đạt 50,81%), số tiền: 52.898.600.000 đồng.

- Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: đã chi cho 84/1.227 người (đạt 6,85%), số tiền: 168.200.000 đồng.

- Hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động: đã chi cho 4.934/4.977 hộ (đạt 99,14%), số tiền: 9.868.000.000 đồng.

- Hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống (có điểm kinh doanh, quầy hàng, sạp hàng, ki ốt, cửa hàng được bố trí trong phạm vi chợ): đã giải quyết cho 10.030/12.607 điểm kinh doanh (đạt 79,56%), số tiền: 15.161.220.000 đồng.

Các địa phương ủng hộ nguồn lực cho TP.HCM chống dịch

Đến nay, Ủy ban MTTQ TP.HCM đã tiếp nhận số tiền hơn 1.828 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, gồm tiền mặt và hàng hóa. Về quỹ Ủng hộ mua vắc-xin phòng dịch Covid-19 hiện nay đã có 105 đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ số tiền hơn 2.293 tỉ đồng; đến nay, đã tiếp nhận ủng hộ hơn 287 tỉ đồng.

