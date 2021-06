UBND TP HCM vừa trình HĐND TP gói hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19

Các đối tượng UBND TP HCM đề nghị được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người bán vé số, bán hàng rong, hộ kinh doanh ...

Chiều 24-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đã trình 7 tờ trình.

Trong đó, có tờ trình về việc thông qua Nghị quyết về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, tổng mức hỗ trợ là 886 tỉ đồng, được lấy từ ngân sách TP và các nguồn vận động hợp pháp khác.

Cụ thể, dự kiến mức hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 144 tỉ đồng cho 80.000 người, tương ứng với mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/ người (hỗ trợ một lần).

Đối tượng thuộc diện này là lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại TP HCM).

Những người này có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-12-2021. Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-12-2021. Đồng thời, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người, người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em và chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng.

Cụ thể dự kiến kinh phí bổ sung thêm này là 15 tỉ đồng với 15.000 người được hỗ trợ.

Ông Võ Văn Hoan cho biết UBND TP HCM cũng đề xuất HĐND TP chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có tổng kinh phí dự kiến là 230 tỉ đồng với 230.000 người lao động. Tương ứng với mức hỗ trợ 50.000 đồng/ngày.

Đối tượng của nhóm này là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, giảm sau thu nhập hoặc không có thu nhập do thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát dịch Covid-19; người lao động cư trú hợp pháp trên địa bàn TP (trường hợp tạm trú phải được cơ quan công an xác nhận) không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4 triệu đồng/tháng.

Nhóm người này phải làm 1 trong 6 loại công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định (buôn gánh bán bưng); thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; bán lẻ vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm bảo vệ); làm công việc thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP HCM.

Bên cạnh đó, TP HCM đề xuất hỗ trợ cho 10.000 hộ kinh doanh phải dừng hoạt động với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/lần, tương ứng với tổng kinh phí là 20 tỉ đồng.

TP cũng đề xuất hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống với 59.975 điểm kinh doanh, tương ứng tổng kinh phí là 77 tỉ đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP HCM đề xuất chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng cách ly y tế là 144 tỉ đồng (cho 10.000 người/ ngày trong 180 ngày) và hỗ trợ 216 tỉ đồng cho người tham gia gia công tác phòng, chống dịch.

