Tung tin thất thiệt em trai bị sốt phải cách ly, cô gái nhận “trái đắng”

Thứ Năm, ngày 05/03/2020 10:11 AM (GMT+7)

Giữa lúc có tin một cô gái từ Hàn Quốc trở về nhưng trốn cách đi để đi đám cưới, H.A bịa đặt câu chuyện em trai bị sốt phải cách ly và cảnh báo hàng trăm người đi đám cưới ở một khách sạn ở Hà Tĩnh nên đi kiểm tra.

Cô gái bị công an xử phạt 10 triệu đồng.

Ngày 5/3, Công an TP.Hà Tĩnh (tĩnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với chị H.A. (SN 1995, trú tại phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan tới dịch Covid-19.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 3/3 H.A. đăng tải lên Facebook thông tin em trai bị sốt phải cách ly và cảnh báo hàng trăm người đi đám cưới tại một khách sạn ở Hà Tĩnh nên đi kiểm tra.

Thông tin H.A đăng tải lên vào đúng thời điểm người dân đang hoang mang trước thông tin một nữ sinh trở về từ Hàn Quốc bỏ cách ly tại nhà để đi đám cưới ở khách sạn vào ngày 1/3. Những thông tin này đăng tải lên mạng xã hội đã có hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Đa phần người dân bày tỏ nỗi hoang mang, lo lắng. Sau đó, H.A đã tự gỡ thông tin này trên Facebook.

Nhận được thông tin vụ việc, công an đã triệu tập nữ sinh này lên trụ sở công an. Tại cơ quan công an, H.A. thừa nhận những nội dung mình đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật và viết cam kết không tái phạm. Với vi phạm trên, Công an đã lập biên và ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với H.A.

Trước đó, Nguyễn T.H.D. (SN 2001, trú phường Hà Huy Tập) là du học sinh tại Ulsan (Hàn Quốc) trở về Hà Tĩnh vào ngày 28/2. Nữ sinh này thuộc diện cách ly tại nhà nhưng vẫn tự ý đến khách sạn dự đám cưới vào ngày 1/3. UBND TP.Hà Tĩnh đã có văn bản phê bình Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập do chưa có các biện pháp, phương án cụ thể để thực hiện hiệu quả việc cách ly y tế đối với D. Hiện sức khoẻ nữ sinh D. và người thân vẫn bình thường và được theo dõi chặt chẽ.

