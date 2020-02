Tung tin sai sự thật về dịch nCoV, Đàm Vĩnh Hưng bị xử lý ra sao?

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 06:48 AM (GMT+7)

Thông tin sai sự thật về dịch nCoV đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội.

Liên quan tới thông tin sai sự thật "2 người Trung Quốc chết ở Bệnh viện Chợ Rẫy do nhiễm virus Corona" do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật: Huỳnh Minh Hưng) đăng tải trên fanpage Đàm Vĩnh Hưng Official, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM đã làm việc với nam ca sĩ này.

Bài đăng có nội dung sai sự thật.

Theo nhận xét của Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM trong biên bản làm việc chiều 6/2, ông Huỳnh Minh Hưng đã cung cấp thông tin không đúng về tình hình dịch do virus Corona chủng mới (nCoV) gây ra. "Nội dung thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội", Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM nêu rõ.

Với hành vi như trên của ông Huỳnh Minh Hưng, Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM cho biết, ông Hưng đã vi phạm Điểm e, Khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Điều 5. Các hành vi bị cấm 1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: ... e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Về phía ông Huỳnh Minh Hưng, ông trình bày: Mong muốn thông tin sớm cho mọi người biết về tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra, vào lúc 10h32 ngày 26/1/2020, ông đã đăng tải những thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh ở bài viết: "TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH HIỆN TẠI RẤT ĐÁNG SỢ MN ƠI, 2 người TQ bị nhiễm đã chết tại Chợ Rẫy!" trên tài khoản mạng xã hội Facebook "Đàm Vĩnh Hưng Official" - https://www.facebook.com/dvhfanpage. Ngay sau khi xác minh thông tin trên là không đúng sự thật, đến 21h7 cùng ngày, ông đã gỡ bỏ thông tin.

"Bản thân tôi đã kịp thời khắc phục gỡ bỏ thông tin không đúng sự thật, nhận thức nghiêm túc về chấp hành pháp luật, nên rất mong được Sở TT&TT xem xét xử lý nhẹ. Tôi cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật khi cung cấp thông tin trên mạng Internet", ông Hưng trình bày.

Đánh giá cao tinh thần thiện chí, trách nhiệm công dân của ông Huỳnh Minh Hưng, Phó Giảm đốc Sở TT&TT TP.HCM Từ Lương đề nghị Thanh tra Sở xem xét, áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với trường hợp này.

Kết luận, Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM yêu cầu ông Huỳnh Minh Hưng chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên mạng, đính chính thông tin không đúng sự thật nêu trên trên tài khoản mạng xã hội Đàm Vĩnh Hưng Official.

Ngoài ra, ông Huỳnh Minh Hưng bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Điều 64. Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp ... 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; * Mức phạt tiền nói trên được áp dụng đối với tổ chức. Cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức, tức trong trường hợp này là 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

