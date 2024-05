Tuần tới miền Bắc và Nam mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 25-27 độ vĩ bắc cùng một rãnh mây giông, miền Bắc sẽ mưa giông từ thứ ba tuần sau (ngày 28/5). Mưa gia tăng trong hai ngày 1-2/6 và duy trì đến cuối tuần. Trung du và miền núi có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá.

Mưa giông gây đổ cây ở Hà Nội hôm 20/4. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ban ngày 34 độ C, ban đêm 26-27 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 19-25 độ C.

Miền Trung nằm ở rìa phía nam rãnh áp thấp kể trên nhưng do đặc điểm địa hình nên chỉ có các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh xuất hiện mưa giông từ khoảng ngày 29/5. Còn từ ngày mai, các tỉnh Thanh Hóa - Phú Yên ban ngày nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên gió mùa tây nam có xu hướng thiết lập trở lại trong hai ngày tới nên có mưa. Từ ngày 29/5, gió mùa tây nam hoạt động ổn định, diện mưa mở rộng, tập trung vào chiều tối. Nhiệt độ ở Tây Nguyên cao nhất 31-33 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo trong một tháng tới nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm 5-15%, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn 20-40%.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]