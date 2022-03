Từ vụ bà Phương Hằng: Quy định về quốc tịch, hoãn xuất cảnh... ra sao?

Công an TP.HCM tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Phương Hằng Ngày 11-3, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 16-2 đến ngày 29-4 để Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phục vụ việc xác minh điều tra. Quyết định tạm hoãn được gửi lên Bộ Công an, Công an TP.HCM và cá nhân bà Phương Hằng. Trước đó, luật sư của các nghệ sĩ, nhà báo (từng có đơn tố giác bà Phương Hằng) cũng đã gửi đơn kiến nghị cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương và TP.HCM khởi tố bà Hằng.