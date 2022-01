Công an Bình Dương lên tiếng về 6 đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Một số cá nhân, nghệ sĩ đã nộp đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Chiều 26-1, Công an tỉnh Bình Dương có cuộc họp mặt báo chí mừng xuân Nhâm Dần 2022. Tại đây, đơn vị này đã cung cấp thông tin liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng bị một số cá nhân tố cáo.

Cụ thể, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên).

Công an tỉnh Bình Dương họp báo cung cấp thông tin chiều 26-1

Các cá nhân, nghệ sĩ nêu trên tố giác bà Hằng về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phân công cho các đơn vị liên quan tiến hành xác minh nhưng chưa có kết quả. "Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ sau khi tiến hành xác minh xong vụ việc" - Thượng tá Lưu Minh Hoàng thông tin.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo những cá nhân nói trên có dấu hiệu chiếm đoạt tiền từ thiện. Tuy nhiên, sau khi vào cuộc xác minh, Bộ Công an đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện, không có dấu hiệu tội phạm.

Thượng tá Lưu Minh Hoàng-Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin liên quan đến các đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Liên quan đến việc một số phóng viên báo, đài bị nhóm youtuber lăng mạ, xúc phạm trước tòa án tỉnh Bình Dương tại phiên sơ thẩm giữa bị cáo Mai Xuân Cường (sinh năm 1990, ngụ tại quận Gò Vấp, TP HCM) về tội cưỡng đoạt tài sản (cưỡng đoạt tiền của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng "lò vôi"), đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã giao cho các đơn vị liên quan xác minh điều tra để xử lý theo luật định, xử lý nghiêm minh để tránh tiền lệ về sau.

