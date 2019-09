Tư vấn Pháp đánh giá độc lập về an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thứ Tư, ngày 11/09/2019 13:00 PM (GMT+7)

Bộ GTVT cho biết, dự án do tư vấn của Pháp đánh giá độc lập về an toàn từ khâu thiết kế, thi công và vận hành toàn hệ thống.

Hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đánh giá độc lập về mức độ an toàn

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng trả lời liên quan đến việc cử tri quan tâm về mức độ an toàn của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) khi được đưa vào vận hành.

Cử tri bày tỏ, nếu không kiểm tra, giám sát và vận hành thật chặt chẽ, kỹ lưỡng và chính xác dự án, khi có sự cố từ trên cao xuống, khả năng gây hậu quả, thiệt hại là rất lớn. Vì vậy, cử tri đề nghị Bộ GTVT xem xét, cân nhắc thận trọng khi đưa vào vận hành dự án để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ GTVT cho biết, để đảm bảo tuyệt đối an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông, trước khi bàn giao dự án đưa vào vận hành khai thác thương mại, Bộ GTVT đã thuê tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (tư vấn độc lập của Pháp) để tổ chức đánh giá an toàn từ khâu thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành toàn bộ hệ thống.

Cũng theo Bộ GTVT, đây là dự án cấp đặc biệt, có tính chất đặc thù, kỹ thuật cao, công nghệ hoàn toàn mới và là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên hoàn thành đưa vào vận hành, khai khác tại Việt Nam. Với vai trò chủ đầu tư dự án, Bộ GTVT nhận thức rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

“Thời gian tới, Bộ GTVT tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, quán triệt các đơn vị tham gia thực hiện dự án và các cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát về mặt an toàn, tiến độ, chất lượng công trình nhằm đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn, sớm đưa dự án vào vận hành khai thác”, Bộ GTVT khẳng định.

Trong thời gian triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, đã có nhiều đoàn công tác thường xuyên, định kỳ kiểm tra dự án. Cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra về tác động môi trường. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu và chất lượng thi công. Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của dự án...

Bên trong đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang chạy thử trên tuyến chính

Về tư vấn độc lập đánh giá an toàn hệ thống, Ban QLDA đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông do Liên danh Apave-Certifier-Tricc (trong đó Apave dẫn đầu liên danh là tư vấn có uy tín châu Âu về đánh giá an toàn đường sắt đô thị) được lựa chọn qua đấu thầu để thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Cục Đăng kiểm VN cho biết, theo quy định tổ chức đánh giá, chứng nhận độc lập an toàn hệ thống đường sắt đô thị là tổ chức độc lập với cơ quan quản lý dự án và quản lý Nhà nước. Tổ chức này nằm trong hệ thống tổ chức được quốc tế công nhận về năng lực đánh giá, chứng nhận an toàn cho hệ thống đường sắt đô thị.

Trên cơ sở hồ sơ được tổ chức đánh giá an toàn cho hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Cục Đăng kiểm VN sẽ chủ trì thẩm định hồ sơ trước khi cấp chứng nhận thẩm định. Khi có chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống dự án mới được đưa vào khai thác, vận hành thương mại.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13,1km, hai điểm đầu là nhà ga Yên Nghĩa (quận Hà Đông) và ga Cát Linh (quận Đống Đa), tuyến đi trên cao và có 12 nhà ga.