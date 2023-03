Từ nay đến cuối tháng 3 có nhiều đợt nóng - lạnh đan xen

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên hôm nay (16/3), khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu vực vùng núi ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Từ 17/3, trời hửng nắng, nền nhiệt tăng dần những ngày sau đó. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ khoảng 18-19/3 có thể đón mưa rào rải rác. Các chuyên gia cảnh báo mưa phùn nên đường khá trơn trượt, vì vậy khi tham gia giao thông cần chú ý đi chậm, bình tĩnh xử lý, chú ý quan trọng nhất để tránh mất lái, lật xe khi đi trên đường trơn trong tiết trời mưa phùn hiện nay.

Từ giờ đến hết tháng 3 sẽ có các đợt không khí lạnh và nóng đan xen

Thời tiết từ nay đến hết tháng 3 sẽ có nhiều đợt không khí lạnh và nắng nóng đan xen. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 17 đến ngày 25/3, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác từ đêm 15-20/3, riêng vùng núi từ đêm 17-19/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 21-24/3 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ có nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; khoảng từ ngày 21-25/3 có nắng nóng diện rộng. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu cho biết, từ nay đến cuối tháng 3 sẽ có các đợt nóng - lạnh xen kẽ. Cụ thể, đợt nắng nóng ngắn đầu tiên có thể xảy ra vào khoảng 20-23/3/2023 và sau đó có một đợt không khí lạnh gây mưa nhỏ và vừa rải rác ở Bắc Bộ và miền Trung từ 24-25/3.

Cũng theo TS Nguyễn Ngọc Huy, các số liệu nhiệt độ bề mặt biển thu thập được ở khu vực cận xích đạo, phía Đông của Thái Bình Dương cho thấy nhiệt độ bề mặt biển đang có xu hướng gia tăng và được dự báo sẽ lên mức cao hơn 0.5 độ C so với trung bình chung nhiều năm. Điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch từ hình thái thời tiết trung tính (ENSO) sang thời tiết khô nóng (El-Nino) từ mùa hè năm nay.

Khi El-Nino thịnh hành, gió Tây khô nóng sẽ chiếm thế chủ đạo trong các tháng 5, 6 và 7 ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự báo nhiệt độ mùa hè năm nay sẽ cao hơn trung bình chung nhiều năm và sẽ có nắng nóng theo từng đợt do hiệu ứng gió Phơn hoặc do các vùng khí áp cao gây nên.

Lượng mưa sẽ ít hơn so với trung bình chung nhiều năm và có thể xảy ra hiện tượng nhiều tháng liền không có mưa, hoặc chỉ có mưa rào cục bộ do các hiệu ứng đô thị, hoặc mưa do bốc hơi cục bộ gây ra. Những loại mưa này thường sẽ dồn dập trong khoảng thời gian ngắn vào các buổi chiều hàng ngày.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/tu-nay-den-cuoi-thang-3-co-nhieu-dot-nong-lanh-dan-xen-169230316082757...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/tu-nay-den-cuoi-thang-3-co-nhieu-dot-nong-lanh-dan-xen-169230316082757154.htm