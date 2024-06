Từ 1-7, chỉ dùng tài khoản VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Các bộ, ngành cần khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, tăng liên thông . Theo chủ tịch UBND TP.HCM, dịch vụ công trực tuyến, việc liên thông thủ tục hành chính trên môi trường điện tử còn nhiều vướng mắc do thiếu các văn bản hướng dẫn chuyên ngành. Tham dự và phát biểu từ đầu cầu TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết: TP hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thử thách trong thực hiện Đề án 06 do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Theo đó, về dịch vụ công trực tuyến, việc liên thông thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cũng còn nhiều vướng mắc do thiếu các văn bản hướng dẫn chuyên ngành. Dẫn chứng, ông Mãi cho biết hai nhóm thủ tục liên thông “khai sinh - khai tử” chưa có sự thống nhất giữa Luật Cư trú và văn bản triển khai thực hiện hai nhóm liên thông về giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Về thu thập dữ liệu công dân, một số trường hợp nhân khẩu có giấy khai sinh trước năm 1975 nhưng không có tài liệu chứng minh theo Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, do đó không thể cập nhật trường thông tin “quốc tịch” trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu từ đầu cầu TP.HCM. Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM Theo ông Mãi, về mô hình triển khai thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe, TP đã có ý kiến gửi Cục Đường bộ Việt Nam về điều chỉnh phần mềm quản lý giấy phép lái xe cho cơ sở đào tạo liên thông dữ liệu đầu vào khi người dân đăng ký học. Tuy nhiên, đến nay Cục Đường bộ Việt Nam chưa điều chỉnh phần mềm. Hay đến nay chưa có hướng dẫn chuyển học bạ từ dữ liệu điện tử ký số sang bản giấy, gây khó khăn cho người dân trong việc quản lý hồ sơ và gây khó khăn trong công tác quản lý của các trường đối với những học sinh thường xuyên chuyển trường giữa các tỉnh khác nhau. Từ thực tiễn đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành một số vấn đề cụ thể. Về thể chế, đề nghị Văn phòng Chính phủ chỉnh sửa Phụ lục 1 về việc bãi bỏ việc yêu cầu công dân đính kèm giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (vì trái quy định của Luật Cư trú) khi thực hiện hai thủ tục liên thông “đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp BHYT cho trẻ dưới sáu tuổi” trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Tư pháp cần tháo gỡ đối với các trường hợp giấy khai sinh của công dân có sử dụng những ký tự đặc biệt, giấy khai sinh trước năm 1975 nhưng phần quốc tịch bỏ trống hoặc không có tài liệu chứng minh theo Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam. “Nếu có hướng dẫn thống nhất sẽ giảm bớt chi phí cho người dân và cũng giảm bớt thao tác, thủ tục cho các cơ quan, công chức của chúng ta” - ông Mãi nhìn nhận. Người đứng đầu chính quyền TP cũng kiến nghị Bộ Công an cập nhật phần mềm liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí được chọn mối quan hệ chủ hộ đối với trường hợp xóa đăng ký thường trú chủ hộ. Cục Đường bộ Việt Nam tích hợp, điều chỉnh phần mềm quản lý giấy phép lái xe phân hệ cho cơ sở đào tạo liên thông dữ liệu đầu vào khi người dân đăng ký. Song song đó, BHXH Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Y tế chia sẻ dữ liệu về người dân TP từ các cơ sở dữ liệu do các cơ quan, bộ, ngành đang quản lý ít nhất một lần/tháng để làm cơ sở dữ liệu triển khai sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn TP. “Việc triển khai rất thuận lợi nhưng cơ sở dữ liệu các bộ, ngành này không chia sẻ thường xuyên nên có những khó khăn nhất định” - Chủ tịch UBND TP.HCM nói thêm. Mặt khác, ông Mãi cũng đề nghị Bộ Tư pháp nâng cấp, đồng bộ dữ liệu hộ tịch, lý lịch tư pháp thực hiện kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch, lý lịch tư pháp vào cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính địa phương… NHẪN NAM