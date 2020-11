Truy tìm nhóm người ngang nhiên chạy xe hạng sang vào đường cấm ở Hội An

Truy tìm nhóm người ngang nhiên chạy xe hạng sang vào đường cấm ở Hội An

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 14:51 PM (GMT+7)

Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng những người điều khiển ôtô, môtô này thiếu ý thức khi ngang nhiên cho xe đi vào phố cổ Hội An dù tại các tuyến đường đều có biển cấm.

Ngày 30-11, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết đang truy tìm nhóm người điều khiển 1 chiếc ôtô, 2 chiếc môtô phân khối lớn chạy vào đường cấm trong khu phố cổ Hội An.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền tấm ảnh chụp chiếc ôtô 4 chỗ hạng sang cùng 2 môtô phân khối lớn di chuyển vào khu phố dành cho người đi bộ ở Hội An và dừng lại trước di tích Chùa Cầu.

Trước hình ảnh hết sức phản cảm này, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc, cho rằng những người điều khiển ôtô, môtô trên là thiếu ý thức khi ngang nhiên đi vào phố cổ dù tại các tuyến đường đều có biển cấm.

Hình ảnh nhóm người đi ôtô, môtô vào khu phố cổ hết sức phản cảm. Ảnh: Facebook

Cách đây không lâu, Công an TP Hội An đã xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng đối với N.L.Q.T (22 tuổi; trú phường Cẩm An, TP Hội An) vì chạy ôtô vào khu phố cổ.

Từ tháng 6-2004, đề án "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" được UBND TP Hội An phê duyệt, thống nhất tổ chức tại khu phố cổ Hội An. Đến nay, đề án đã trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch riêng có mang thương hiệu Hội An, tạo được nhiều ấn tượng cho khách du lịch khi đến tham quan khu phố cổ.

