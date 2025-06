Trưởng, Phó Công an xã có thêm thẩm quyền trong hoạt động khởi tố, điều tra

Luật vừa được Quốc hội thông qua quy định: Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là Trưởng Công an cấp xã hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã được Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh phân công tiến hành hoạt động khởi tố, điều tra vụ án về tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cấp xã, trừ quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

Luật cũng nêu rõ: Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết khoản này.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự án luật trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết một số ý kiến cho rằng việc bổ sung thẩm quyền khởi tố, điều tra cho Trưởng Công an hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã có thể khiến Công an xã trở thành một cấp điều tra mới, đặt ra nhiều bất cập như: Con dấu sử dụng, tư cách ký văn bản, thẩm quyền phân công và thay đổi Điều tra viên; chữ ký, thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh...

Về vấn đề này, theo ông Nguyễn Huy Tiến, dự thảo luật đã quy định rõ Điều tra viên là Trưởng Công an cấp xã hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã khi điều tra án về tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng trên địa bàn xã phải là Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp của Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh, được Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh phân công thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên của Công an cấp tỉnh.

Theo ông Nguyễn Huy Tiến, công an xã không phải là một cấp điều tra. Việc bổ sung quy định này là theo đề nghị của Bộ Công an để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn khi không tổ chức Cơ quan điều tra Công an cấp huyện.

Có ý kiến đề nghị cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, quy định cụ thể trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền; trách nhiệm liên đới của Thủ trưởng Cơ quan điều tra để phòng ngừa sai phạm của Điều tra viên được giao nhiệm vụ là Trưởng Công an và Phó Trưởng Công an cấp xã.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, do Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh ủy quyền cho Điều tra viên là Trưởng Công an cấp xã hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, nên Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm về các hành vi, quyết định do Điều tra viên đó thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Việc ký các lệnh, quyết định tố tụng do Điều tra viên ký "Thừa ủy quyền" Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh, sau khi ký sẽ gửi các lệnh, quyết định tố tụng đến Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh để báo cáo.

Có ý kiến đề nghị cân nhắc lộ trình và triển khai thận trọng việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên là Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an cấp xã, có thể thí điểm tại một số địa phương trước khi áp dụng rộng rãi.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an cân nhắc, thận trọng trong việc lựa chọn phân công Điều tra viên là Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã để bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tại luật cũng đã bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để hướng dẫn cụ thể việc phân công, bố trí Điều tra viên là Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.