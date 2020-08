Trung Quốc xả lũ sông Hồng, người dân bất chấp nguy hiểm ra bơi

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 13:30 PM (GMT+7)

Trước diễn biến mưa lớn, phía Trung Quốc đã gửi thư thông báo về việc xả lũ trên sông Hồng tới Việt Nam. Ghi nhận chiều ngày 21/8 tại sông Hồng khu vực Hà Nội, mực nước dâng cao, người dân vẫn bất chấp nguy hiểm ra sông bơi.

Ngày 20/8, phía cơ quan đại diện Trung Quốc cho biết, để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) sẽ xả lũ từ 9 giờ sáng cho tới 17 giờ chiều cùng ngày.

Việc Trung Quốc xả lũ kết hợp với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại Việt Nam những ngày gần đây đã khiến mực nước sông Hồng dâng cao. Tại khu vực cầu Long Biên, mực nước vào lúc 10h30 sáng ngày 21/8 ở mức 8,30m (dưới mức báo động 1: 1,20m).

Ông Nguyễn Đức Quang, Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục sự cố thiên tai (Tổng cục Phòng chống thiên tai) cho biết: “Việc Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng ngày 20/8 không tác động nhiều đến Việt Nam nhưng do mưa lũ còn phức tạp nên các địa phương cần chủ động các biện pháp ứng phó”.

Theo quan sát, tại khu vực ven sông Hồng (phía gần cầu Long Biên), người dân vẫn bất chấp nguy hiểm ra sông bơi

Thậm chí một số người còn ra giữa sông bơi.

Nước sông Hồng dâng cao khiến các bãi bồi ven sông bị ngập úng.

Nhiều nhà cửa ở vị trí thấp ven sông bị ngập lụt.

Gia súc, gia cầm được người dân chuyển lên vị trí cao hơn để tránh nước lũ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Do có mưa lớn, mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại và xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0-3,0m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao (Sông Hồng) có khả năng lên mức báo động 2; thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức báo động 1 - báo động 2.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có công điện khẩn gửi các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội đề nghị tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ và thông báo, hướng dẫn kịp thời để người dân và chính quyền các địa phương biết, chủ động phòng tránh.

Nguồn: https://danviet.vn/trung-quoc-xa-lu-song-hong-nguoi-dan-bat-chap-nguy-hiem-ra-boi-20200821231003...Nguồn: https://danviet.vn/trung-quoc-xa-lu-song-hong-nguoi-dan-bat-chap-nguy-hiem-ra-boi-20200821231003079.htm