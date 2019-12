Trưa 26/12, bầu trời có hiện tượng lạ: Khi nào mới xuất hiện trở lại?

Nhật thực hình khuyến là khi toàn bộ Mặt trăng đi vào khu vực đĩa sáng của Mặt trời, nhưng do sai lệch về kích thước so với nhau và khoảng cách so với Trái đất nên nó không thể che hết toàn bộ Mặt trời, để lộ ra vành sáng như chiếc khuyên. Trong khi đó, nhật thực một phần là Mặt trăng chỉ che Mặt trời theo một tỉ lệ nhất định tùy vị trí quan sát.