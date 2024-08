Trừ điểm giấy phép lái xe, tài xế nhận thông báo và xem số điểm còn lại ở VNeID

Bộ Công an đang lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nội dung này nhằm thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Hiện nay, lực lượng CSGT đã áp dụng kiểm tra giấy phép lái xe, đăng ký xe qua VNeID.Ảnh: Đình Hiếu

Tại Điều 48, dự thảo Nghị định quy định cụ thể về việc trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo Nghị định cũng quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ từ 2 - 12 điểm giấy phép lái xe; trong đó, có 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm.

Dữ liệu về điểm, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. Việc trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được tự động thực hiện trên hệ thống.

Bộ Công an sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về vi phạm, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc này để thuận tiện cho cải cách thủ tục hành chính, tránh gây nhầm lẫn, phiền hà trong trừ điểm với người vi phạm.

Qua điện thoại, các tài xế có thể kiểm tra tình trạng giấy phép lái xe qua VNeID.Ảnh: Đình Hiếu

Bộ Công an đang làm dự án cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cả nước và cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

Trên thực tế, hiện nay có 85% các quyết định xử lý vi phạm hành chính do thẩm quyền của Bộ Công an. Do đó, cơ sở dữ liệu sẽ được tích hợp đầy đủ, có thể kết nối liên thông, chia sẻ, xác định việc vi phạm của công dân cụ thể vào từng thời điểm và rất dễ dàng trong việc truy xuất, xử phạt tiếp theo. Cơ sở dữ liệu về trừ điểm giấy phép lái xe cũng nằm trong cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo các bước trừ điểm hoàn toàn tự động.

Thông báo khi bị tước giấy phép lái xe trên VNeID. Ảnh chụp màn hình

Từ ngày 1/1/2025, khi luật, nghị định, thông tư có hiệu lực thì việc trừ điểm hoàn toàn tự động và được kết nối với VNeID và Cổng dịch vụ công quốc gia để thông báo cho người bị trừ điểm biết các hành vi vi phạm bị trừ bao nhiêu điểm, số điểm còn lại bao nhiêu.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Bộ Công an) đánh giá, quy định này đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình hiện nay, tiếp thu kinh nghiệm quản lý an toàn giao thông của các nước tiên tiến trên thế giới.

"Qua việc trừ điểm giấy phép lái xe, có thể quản lý tài xế trong suốt quá trình từ khi đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cho đến quá trình chấp hành pháp luật, việc tái phạm lỗi", Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, tài xế sẽ bị trừ điểm khi phạm lỗi thuộc diện bị trừ điểm. Ngay sau khi có quyết định trừ điểm giấy phép lái xe, dữ liệu về điểm trừ sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết. Giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm khi chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm gần nhất. Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo loại giấy phép lái xe đó. Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe phải kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, do cảnh sát giao thông tổ chức; kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

