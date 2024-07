Thứ trưởng Bộ Công an nói về việc trừ điểm giấy phép lái xe trên VNeID

Cảnh sát giao thông được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ Một nội dung đáng chú ý khác, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua dành một chương (chương V) quy định về việc tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gồm 9 điều. Theo đó, Luật quy định cảnh sát giao thông được dừng phương tiện tham gia giao thông để kiểm tra, kiểm soát khi có một trong các căn cứ: - Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hoặc vi phạm pháp luật khác. - Thực hiện theo mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của cấp có thẩm quyền để phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà buộc phải dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát mới phát hiện được. - Phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống dịch bệnh. - Có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác. Ngoài ra, Luật cũng quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ. Lực lượng khác trong Công an nhân dân tham gia phối hợp với cảnh sát giao thông thực hiện tuần tra, kiểm soát được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ phù hợp với nhiệm vụ được giao.