Trong “thế giới” hình xăm

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 00:30 AM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Trong “thế giới” xăm hình, có muôn vàn lý do để người ta giải thích cho việc lựa chọn của mình. Ngoài những hình xăm theo trào lưu nghệ thuật, phong thủy, hình xăm mang dáng dấp của một “đẳng cấp” nào đó, còn cả hình xăm ẩn chứa bế tắc, nỗi đau, sự thù hận... không dễ gì lột tả.

1. Chỉ sau một cuộc đi chơi với nhóm bạn, trở về nhà Nguyễn Văn Đoàn (24 tuổi) quyết định đi xăm hình con rồng vắt trên bả vai, chườm một phần sang ngực phải.

Đoàn cho biết, trong lần đi chơi đó, nhóm bạn nói chuyện về hình xăm rất nhiều. Với triết lý, tuổi trẻ nếu không làm được việc gì to lớn thì cũng phải có hình xăm “găm” trên cơ thể, để tạc nhớ về một thời tươi đẹp nhất.

Trong nhóm bạn của Đoàn đã có vài cậu xăm và thể hiện rõ sự nổi trội so với mấy đứa kiểu nhà quê, ngực bóng lưng trần. Đoàn cũng suy nghĩ mất vài ngày, bởi thời điểm hiện tại cậu đang làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Đoàn sợ công ty biết chuyện sẽ đuổi việc nhưng cuối cùng, lý trí không thắng nổi sự “khiêu khích” đầy dè bỉu của chúng bạn, Đoàn đã âm thầm đi xăm hình.

Gia đình Đoàn biết chuyện đã phản ứng gay gắt. Bố mẹ ở quê gọi điện bắt Đoàn phải đi xóa ngay nhưng vết xăm còn đang sưng đỏ, rỉ máu làm sao mà xóa được. Đoàn hứa với gia đình là 3 tháng sau để cho vết xăm lành lặn sẽ đi tẩy.

Hệ lụy những ngày sau là Đoàn không dám mặc áo cộc tay ra ngoài, đi làm việc cũng vậy. Đoàn thấy phản ứng của số đông rất kỳ thị với mình, chỉ có mấy thằng bạn là ủng hộ.

Chỉ vài tháng, do không chịu được ánh mắt gièm pha của mọi người, Đoàn đã xin nghỉ việc ở công ty, lêu lổng kiếm việc tự do bên ngoài. Nhưng chỉ có quán Internet và quán bi a chịu nhận Đoàn, còn các nhà hàng, quán cà phê đều lắc đầu từ chối với lý do: “Giống giang hồ”.

Vạ vật ở thành phố không tìm được công việc phù hợp, Đoàn trở về quê và chịu “búa rìu” từ chòm xóm. Quê Đoàn ở Di Linh (Lâm Đồng), người dân cả đời chỉ biết đến nương rẫy, hạt cà phê, tiêu, điều nên nhìn thấy hình xăm rồng rắn trên người của Đoàn đều chỉ trỏ, đánh giá đích thị là tay ăn chơi, sa chân vào chốn giang hồ. Họ cấm không cho con cái chơi với Đoàn.

Quá đau khổ và tuyệt vọng, Đoàn không biết phải tìm đến ai chia sẻ. Đoàn trở lại TP Hồ Chí Minh đi xóa xăm nhưng giá xóa cao gấp nhiều lần giá xăm. Đoàn không có tiền. Đoàn xin vào làm phụ việc ở tiệm xăm để vừa học hỏi vừa tìm cơ hội “hô biến” con rồng trên ngực.

Làm được 2 năm, tiếp cận với giới xăm Sài Gòn, Đoàn đã thay đổi ý định. Cậu không xóa hình xăm trên cơ thể mình nữa.

Đoàn dẫn chúng tôi gặp An, một người bạn quê Bình Phước vừa sở hữu hình xăm con cá chép hóa rồng khổng lồ trên cánh tay. An giải thích: “Hình xăm cá chép là biểu tượng của sự thành đạt và dũng cảm, lòng kiên nhẫn vượt qua thử thách khó khăn trong cuộc sống. Với người phương Tây, có rất nhiều chuyện thần thoại xung quanh loài cá chép.Ở Nhật Bản, cá chép (Koi Fish) được gọi là vua của các loài cá và một thời gian dài được coi là loài cá đem lại sự may mắn.

An là một thanh niên sống hiện đại, cởi mở, làm nghề sửa chữa điện thoại. Trước khi quyết định xăm cá chép, An không có bất kỳ suy nghĩ nào về “điều tiếng của dư luận”.

An cho rằng, sống ở thời này, điều quan trọng là đừng làm điều gì xấu xa, ảnh hường đến người khác. Còn việc xăm hình, không có gì xấu cả. Đó là nét đẹp, nét thẩm mỹ do mỗi người cảm nhận.

Cả con rồng bay lượn trên lưng của Lê Lam, một đại ca khét tiếng trong giới giang hồ những năm 90.

2. Những ngày lang thang trong “thế giới” hình xăm, chúng tôi đã hiểu được phần nào góc khuất của thể loại nghệ thuật này. Trường hợp như Đoàn, An chỉ là phần nổi. Đó chỉ đơn giản là hình xăm theo sở thích, trào lưu và một phút nông nổi nào đấy của tuổi trẻ.

Đi sâu vào tầng nấc hình xăm, chúng tôi không khỏi giật mình khi biết, có những hình xăm là nỗi đau và sự thù hận đến tột cùng. Hoài Ân (22 tuổi), làm tiếp viên trong một quán bar tại quận 1 (TP Hồ Chí Minh) hiện đang sở hữu một hình xăm khá độc tại chỗ nhạy cảm, một trái tim có hai mũi tên bắn qua. Giới xăm hình bảo đó là “trái tim vụn vỡ”.

Trừ những lúc đang làm việc, còn ngoài đời, Hoài Ân lạnh lùng, chát chúa với tất cả mọi người. Cô nói chuyện bằng ngôn ngữ “xã hội đen”, chân lúc nào cũng vắt ngang đùi và miệng phì phèo thuốc lá.

Hỏi về hình xăm, Hoài Ân buông một câu ngắn gọn: “Cái này làm ở Thái Lan”. Janly (Phương Thảo), nói nhỏ với chúng tôi: “Con nhỏ này chảnh lắm, từ ngày ở Thái Lan về là bất cần đời luôn”.

Qua lời Janly, thì Bảo Ân đi Thái Lan thường xuyên, làm gì bên đó không ai biết. Cách đây vài tháng, Bảo Ân về Việt Nam và tuyên bố sẽ không bao giờ quay trở lại bên kia nữa. Ngoài hình xăm “trái tim vỡ”, Bảo Ân còn xăm một bông hồng phía sau mông.

Nhìn vào hình xăm, ai cũng có thể đoán được, Ân đã yêu và hận tình yêu đến mức nào. Janly cho biết, người yêu của Bảo Ân là trai bao cho những quý bà giàu có.

Sau khi phát hiện, Bảo Ân làm lớn chuyện thì bị gã đàn ông kia thuê người sang tận Thái Lan “xử” Bảo Ân. Cái cách chúng hành xử không phải bằng vũ lực mà bằng những hành động kinh tởm khiến Bảo Ân thân tàn ma dại, căm hận tột cùng.

Con cá chép trên cơ thể của An.

Có lẽ không biết làm gì nên cô ấy mới đi xăm hình như vậy. Từ một cô gái nền nếp, tràn đầy khát vọng, Bảo Ân đã “lột xác” thành con người khác, sống bất cần trong thế giới về đêm. Hai năm nay, Bảo Ân chưa một lần về nhà, mặc dù quê Long An chỉ cách TP Hồ Chí Minh chừng 100km. Ba mẹ Bảo Ân nhiều lần lên thành phố tìm con đều bị cô tránh mặt.

Khác với Bảo Ân, Janly Phương Thảo lại xăm hình con chuồn chuồn phía dưới mang tai. Ý nghĩa của hình xăm con chuồn chuồn là sự nhẹ nhàng nhưng vô cùng huyền bí. Janly cho rằng, cô không thuộc tuýp người yêu nghệ thuật, việc xăm hình chỉ là một nét chấm phá nhỏ làm điểm nhấn trên khuôn mặt.

3. Trong “thế giới” hình xăm, có muôn vàn lý do để người ta giải thích cho chọn lựa của mình. Anh Hoàng Nhân, ông chủ một tiệm xăm hình ở TP Hồ Chí Minh trong gần 10 năm làm nghề đã nghe và chứng kiến nhiều câu phía sau mỗi hình xăm.

Anh Nhân cho biết, mấy năm trở lại đây, trào lưu xăm hình nghệ thuật nở rộ, khách hàng có nhu cầu xăm hình ngày một nhiều, chủ yếu là giới trẻ. Họ có sở thích phá cách so với ngày xưa rất nhiều. Họ không ngần ngại xăm vào vùng kín, nơi nhạy cảm và bất chấp hệ lụy về sau.

Cách đây một tuần, anh Nhân đã thực hiện xăm một nốt nhạc vào chỗ kín của cô gái 18 tuổi. Khi được hỏi ý nghĩa hình xăm, cô gái trả lời gọn lỏn: “Vì em yêu âm nhạc”.

Cái cách thể hiện tình yêu của cô gái này đã không được nhiều người tán đồng. Bản thân anh Nhân cũng khuyên nên xăm vào chỗ khác sẽ đẹp hơn nhưng khách hàng vẫn giữ quan điểm.

Anh Nhân cho biết: “Khi xăm, mình tương tác rất nhiều với khách hàng. Mình cùng khách hàng bàn luận, lên ý tưởng, có thể nói là cùng nhau tạo nên một tác phẩm nghệ thuật trên da người. Mỗi khách là một cá tính, một câu chuyện khác nhau, cho nên thế giới của người nghệ sĩ xăm luôn vận động, đổi mới không ngừng”.

Một cánh tay của Đoàn còn hình xăm bóng loáng.

Làm nghề gần 10 năm, anh Nhân đã chai sạn cảm xúc khi đụng chạm vào vùng nhạy cảm của phụ nữ. Lúc ấy, phần hồn của người nghệ sĩ phải tập trung hòa vào công việc, chỉ cần sơ sẩy một chút là phá hỏng tác phẩm.

Đối với hội họa, âm nhạc, văn học... người nghệ sĩ thường là người cô đơn trong suốt quá trình sáng tác. Họ phải tập trung vào tác phẩm mà không thể bị làm phiền bởi những yếu tố bên ngoài.

Tuy nhiên, anh Nhân cũng khẳng định, trong “thế giới” xăm hình, không ít những vụ “đi ra ngoài nghệ thuật”, ở khoảng cách ấy, ranh giới giữa nghệ thuật và cảm xúc rất mong manh. Chỉ cần một luồng suy nghĩ nhỏ lướt qua đầu, ngay lập tức làm rối loạn tâm trí và bản năng xác thịt trỗi dậy, nhiều người đã không làm chủ được chính mình.

Nhìn ở góc độ thẩm mỹ, đa số những người ưa thích xăm hình đều cho rằng, hình xăm giúp tôn vinh vẻ đẹp của cơ thể, đây là loại hình thời trang ấn tượng, tạo ra phong cách, cá tính riêng cho những người sở hữu.

Ngoài ra, “thế giới” hình xăm nghệ thuật còn được biết tới như là yếu tố phong thủy mang tới nhiều may mắn. Tuy vậy, nhiều người lại tỏ rõ thái độ không chấp nhận những người xăm hình. Họ cho rằng, loại hình đó chỉ dành cho những người ăn chơi đua đòi, muốn thể hiện “đẳng cấp” trong giới giang hồ.