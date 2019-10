Triệu tập người phụ nữ đăng thông tin đào trộm lợn bị dịch tả mang bán

Thứ Tư, ngày 09/10/2019 14:41 PM (GMT+7)

Sau khi nghe thông tin các tiểu thương bàn tán việc đào trộm lợn tiêu hủy do bị dịch tả châu Phi, một người cô gái ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã đăng thông tin này lên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Cơ quan công an thị xã Cửa Lò làm việc với chị Hoàng Thị P. (Ảnh. Công an cung cấp).

Ngày 9/10, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã triệu tập chị Hoàng Thị P. (SN 1991, trú ở phường Nghi Thu, TX Cửa Lò) để xác minh, làm rõ về hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Trước đó, vào ngày 7/10, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin có hiện tượng đào trộm lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi đã bị chôn, đưa đi tiêu thụ tại phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò). Trước thông tin này, nhiều người dân địa phương vô cùng hoang mang và lo lắng. Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Cửa Lò xác định được tài khoản facebook đăng tải thông tin trên có tên là “Phan Beo”. Tên thật là Hoàng Thị P., sinh năm 1991, trú ở phường Nghi Thu, TX Cửa Lò.

Sáng 9/10, làm việc tại cơ quan công an, chị P. đã thừa nhận thông tin đào trộm lợn tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi mà chị đăng lên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Theo bản tường trình của chị P. cho biết, vào sáng 4/10, chị P. đi chợ thì có nghe một số người dân bàn tán về chuyện thịt lợn bị tiêu hủy ở phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

Sau khi nghe được câu chuyện trên, vì thấy hoang mang nên chị P. đã viết lên mạng xã hội cho mấy chị bạn thân được biết. Tuy nhiên, khi thấy mọi người chia sẻ quá nhiều nên người phụ nữ này đã lập tức xóa thông tin trên.

Hiện, Công an thị xã Cửa Lò đang củng cố hồ sơ, để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.