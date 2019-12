Triệu tập người bị tố đánh bé trai 12 tuổi chấn thương sọ não ở Ciputra

Thứ Hai, ngày 16/12/2019 13:00 PM (GMT+7)

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã triệu tập ông Trần Đức Hà lấy lời khai nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ bé trai bị hành hung ở Ciputra.

Ông Trần Đức Hà - người bị tố hành hung cháu bé 12 tuổi ở Khu đô thị Ciputra

Liên quan đến vụ bé trai 12 tuổi bị đánh chấn thương sọ não ở Ciputra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Tp. Hà Nội) cho biết, đã triệu tập ông Trần Đức Hà để lấy lời khai.

"Sau khi có đơn tố cáo của chị Y. (mẹ cháu bé) chúng tôi đã triệu tập ông Trần Đức Hà để lấy lời khai nhằm phục vụ cho quá trình điều tra", một cán bộ Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết.

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết, đơn vị này ban hành quyết định trưng cầu giám định thương tật đối với cháu bé, nhưng người nhà xin hoãn đưa cháu đi giám định.

"Đây là vụ án cố ý gây thương tích nên phải đi giám định thương tật thì mới có căn cứ để xử lý hành vi của ông Hà. Công an quận đã gửi ban hành quyết định trưng cầu giám định thương tật đối với cháu bé, nhưng người nhà xin hoãn đưa cháu đi giám định thương tật", vị cán bộ này cho hay.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chị Y. (mẹ cháu bé) cho biết, nguyên nhân xin hoãn đưa cháu đi trưng cầu giám định là vì cháu đang bận đi học.

Nơi xảy ra sự việc

Trước đó, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại Khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) - người bị tố đánh cháu N.A (SN 2007, cùng trú ở Khu đô thị Ciputra) đến chấn thương sọ não thừa nhận, có sự việc giữa ông và cháu N.A diễn ra vào chiều ngày 6/11/2019.

Ông Hà lý giải: “Lúc đó tôi thấy con tôi bảo cháu N.A lấy cây vợt của nó nên tôi đã đuổi theo, cháu N.A chạy nên tôi đã túm lấy áo (phần gần cổ) của cháu để giao cho bảo vệ”.

Ông Hà cũng cho biết, mình đã nhận ra mình sai, vì lúc đó nóng tính quá nên mới hành xử như vậy. Ông muốn xin lỗi gia đình cháu N.A, tuy nhiên, gia đình cháu đang có người đi viện nên ông chưa đến xin lỗi được.

"Lúc đầu tôi cố cãi là mình không sai nhưng sau đó tôi nhận thấy sai trái của mình. Tôi cũng rất xấu hổ và ngại với hàng xóm rồi. Sự việc của trẻ con nhưng do lỗi của người lớn nên nó bị đi quá xa như thế này”, ông Hà nói.

Khi được hỏi “có đánh cháu N.A vào thái dương và vào mông không” thì ông Hà cho rằng mình không làm như vậy mà chỉ "cầm" vào áo (gần cổ) của cháu N.A.

Tuy nhiên, chị Trịnh Thị Hải Y., mẹ cháu bé bị hành hung cho Báo Giao thông biết, khoảng 17h ngày 6/11/2019, khi cháu N.A đang chơi cầu lông cùng với con trai ông Trần Đức Hà tại sân bóng thuộc khu vui chơi chung giữa tòa nhà P và L của Khu đô thị Ciputra, thì ông Hà đã đột ngột hành hung cháu N.A, cụ thể: đấm vào thái dương trái, phải, ngực và đá vào chân cháu N.A.

Sau đó, ông Hà đã dùng những lời lẽ rất tục tĩu, thiếu văn hóa để nhục mạ cháu N.A và đã ép cháu phải cầm 01 chiếc vợt cầu lông để ông Hà quay video. Ông Hà đã đe dọa cháu: "Nếu mày không cầm vợt để tao quay làm bằng chứng tao sẽ đánh mày chết, tao quay video xong sẽ đưa lên mạng để cho mày vào tù khi mày 18 tuổi".

Chị Y. cho biết, gia đình đã trình báo sự việc này ra Công an phường Xuân Đỉnh. Công an phường đã tiến hành lấy lời khai của các bên có liên quan và yêu cầu gia đình đưa cháu N.A đi giám định. Thực hiện theo yêu cầu của Công an phường Xuân Đỉnh, gia đình chị Y. đã cháu N.A đi chụp cộng hưởng từ, chụp XQ, khám ngoại tại Bệnh viện Hồng Ngọc (địa chỉ 55 Yên Ninh, quận Ba Đình, Hà Nội) ngay trong đêm và gửi kết luận của bác sĩ cho Công an phường Xuân Đỉnh.

"Bác sỹ kết luận con trai tôi bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn động não, chấn thương phần mềm vùng ngực", chị Y. thông tin và cho PV xem toa thuốc có ghi chẩn đoán của bác sỹ Bệnh viện Hồng Ngọc vào ngày 06/11/2019.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một bảo vệ tại Khu đô thị Ciputra (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) chứng kiến vụ việc kể lại: "Lúc đó (chiều ngày 6/11) cháu N.A đã ôm lấy tôi để cầu cứu nhưng ông Hà vẫn giằng cháu bé ra khỏi người tôi, sau đó ông này túm cổ áo, chân đá vào mông, tiếp tục dùng tay đánh vào thái dương cháu bé. Chúng tôi đã can ngăn nhưng mà không thể ngăn cản được người đàn ông này”.

Bảo vệ Khu đô thị Ciputra cũng đã tiến hành lập biên bản sự việc. Trong biên bản thể hiện: “ông Hà đã giơ tay đấm vào đầu cháu, cầm cổ áo giật đi giật lại và có lấy điện thoại chụp ảnh cháu N.A”.

